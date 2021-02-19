Глава МИД превратился в Бэтмена: как Кулеба потроллил Россию мемом в Twitter

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Оленка Клочко
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовав в своем Twitter "ответ" на заявления России в адрес Украины.
Кулеба потроллил Россию. Фото: Twitter
Он разместил картинку-мем с участием Бэтмена, который дает пощечину своему собеседнику.
Человек, которого Бэтмен бьет, в свою очередь, олицетворяет Россию с ее заявлением о том, что Украина является проектом западных стран.
Вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Украина — это не дружеское России государство. Такой вывод российская власть делает с учетом действий Украины, которые считает откровенно антироссийскими.
В Twitter на мем Кулебы отреагировали положительно, пользователи пишут, что это достойный ответ на российские заявления, и хвалят чувство юмора министра МИД.
Напомним, вчера Путин заявил, что Украина является "геополитическим проектом" противников России, за который те заставляют ее платить. "Комментарии" рассказывали, что Путин рассказывал о связи Украины со строительством "Северного потока-2", но не назвал имена тех, кто именно является этими противниками.
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