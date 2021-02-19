logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

53291.74

ETH/USD

1926.93

LTC/USD

229.16

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Глава МИД превратился в Бэтмена: как Кулеба потроллил Россию мемом в Twitter
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава МИД превратился в Бэтмена: как Кулеба потроллил Россию мемом в Twitter

Глава МИД дал симметричный ответ на заявление российской стороны о том, что Украина является проектом западных стран

сегодня, 16:59
Автор:

Оленка Клочко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовав в своем Twitter "ответ" на заявления России в адрес Украины.

Глава МИД превратился в Бэтмена: как Кулеба потроллил Россию мемом в Twitter

Кулеба потроллил Россию. Фото: Twitter

Он разместил картинку-мем с участием Бэтмена, который дает пощечину своему собеседнику.

"Украина — это проект западных стра...", — говорит вор Бэтмену и не заканчивает фразу.

"Это тебе от австрийского Генштаба", — бьет его в ответ мемный Бэтмен, олицетворяя собой Украину.

Человек, которого Бэтмен бьет, в свою очередь, олицетворяет Россию с ее заявлением о том, что Украина является проектом западных стран.

Вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Украина — это не дружеское России государство. Такой вывод российская власть делает с учетом действий Украины, которые считает откровенно антироссийскими.

"С того момента, как в Украине состоялся силовой переворот при участии западных стран, она сама превратилась в проект западных стран", — заявил российский политик, давая пресс-конференцию 18 февраля.
Также, по словам Пескова, у Украины серьезные проблемы из-за Донбасса. Он обвинил украинскую власть в том, что она не может или не желает справиться с конфликтом на юго-востоке страны, поэтому не выполняет Минские соглашения.

В Twitter на мем Кулебы отреагировали положительно, пользователи пишут, что это достойный ответ на российские заявления, и хвалят чувство юмора министра МИД.

Напомним, вчера Путин заявил, что Украина является "геополитическим проектом" противников России, за который те заставляют ее платить. "Комментарии" рассказывали, что Путин рассказывал о связи Украины со строительством "Северного потока-2", но не назвал имена тех, кто именно является этими противниками.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1362476360472670216
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ