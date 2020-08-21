Глава МИД Германии обсудит в Киеве проблемы реформ украинского правительства и Донбасса

Глава МИД Германии Гайко Маас планирует посетить Украину в понедельник, 24 августа. Он встретится с президентом и премьером Украины, а также со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

Согласно сообщению, глава немецкого дипломатического ведомства во время визита в украинскую столицу в День Независимости страны встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой. В дальнейшем, по итогам встречи в украинском МИД планируется совместная пресс-конференция.

Фото: Pool, источник: Getty Images

Далее по программе, Гайко Маас проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром государства Денисом Шмыгалем. "Темами переговоров среди прочего будут дальнейший курс действий в" нормандском формате "с целью урегулирования конфликта на Востоке Украины и программа реформ украинского правительства", - отмечается в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Германии.

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