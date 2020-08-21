kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.08.2020

BTC/USD

11751.90

ETH/USD

404.64

LTC/USD

61.19

НБУ 21.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Глава МИД Германии обсудит в Киеве проблемы реформ украинского правительства и Донбасса
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава МИД Германии обсудит в Киеве проблемы реформ украинского правительства и Донбасса

На переговорах обсудят дальнейший курс действий в "нормандском формате" с целью урегулирования конфликта на Востоке Украины

сегодня, 19:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава МИД Германии Гайко Маас планирует посетить Украину в понедельник, 24 августа. Он встретится с президентом и премьером Украины, а также со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

Согласно сообщению, глава немецкого дипломатического ведомства во время визита в украинскую столицу в День Независимости страны встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой. В дальнейшем, по итогам встречи в украинском МИД планируется совместная пресс-конференция.

Глава МИД Германии обсудит в Киеве проблемы реформ украинского правительства и Донбасса

Фото: Pool, источник: Getty Images

Далее по программе, Гайко Маас проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром государства Денисом Шмыгалем. "Темами переговоров среди прочего будут дальнейший курс действий в" нормандском формате "с целью урегулирования конфликта на Востоке Украины и программа реформ украинского правительства", - отмечается в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Германии.

Ранее "Комментарии" писали, что Германия заявила об окончании власти Лукашенко.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!