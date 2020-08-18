Глава Евросовета обсудил с Путиным события в Беларуси. Известна реакция Кремля

Президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном режиме провел разговор с Президентом России Владимиром Путиным относительно последних событий в Беларуси. Об этом Мишель написал в своем Твиттере.

"Только что обсудил ситуацию в Беларуси с Президентом Российской Федерации Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси ", - считает Мишель.

Автор: JULIEN WARNAND, источник: EPA-EFE

При этом, как сообщает пресс-служба официального Кремля по поводу этого разговора, "с российской стороны выражена озабоченность в связи с попытками некоторых стран оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Отмечается заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий ".



Как сообщало издание "Комментарии", 9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы главы страны. 14 августа ЦИК объявила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий пост уже 26 лет, набрал более 80% голосов избирателей, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, которые не согласны с их официальными результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя специальные средства, свето-шумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. Человек. В больницу попали не менее 250 пострадавших, стало известно о нескольких погибших.

По Светлане Тихановской - известно, что она находится в Литве.

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