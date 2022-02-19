logo

BTC/USD

40262.33

ETH/USD

2777.77

LTC/USD

116.78

USD/UAH

28.91

EUR/UAH

32.79

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Гибридная кибервойна Кремля: названы три главные цели атаки на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Гибридная кибервойна Кремля: названы три главные цели атаки на Украину

Недавно украинские банки и компании подверглись мощной хакерской атаке

сегодня, 17:30
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Украинские эксперты назвали главную цель масштабной атаки хакера 15 февраля. Специалисты утверждают, что власти России начинают гибридную кибервойну с Украиной. Такое заявление было сделано в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. Об этом сообщает Liga.net.

Гибридная кибервойна Кремля: названы три главные цели атаки на Украину

Кибератака - фото из открытых источников

Атака состоялась 16 февраля именно тогда, когда западная пресса объявила о возможном вторжении России. Из-за кибератаки пострадали государственные банки и сайт Минобороны.

В Госспецсвязи утверждают, что целью кибератаки были:

— дезинформация населения

— отвлечение от настоящих заказчиков

— нанесение удара по украинской инфраструктуре для значительного ущерба и хаоса

"По нашим наблюдениям, активизация кибератак регулярно предшествует обострению ситуации на границе. И количество, и мощность понемногу растет. Усложняется инструментарий атакующих", — заявляют в Госспецсвязи.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает, что эта кибератака – составляющая гибридной войны России против Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в соцсетях пользователи начали жаловаться на работу приложений "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Программы не работают конкоетно – невозможно войти в свой профиль, узнать данные о счетах. В "ПриватБанке" уже попросили украинцев не беспокоиться и подтвердили факт кибератаки.

Стало известно, что по всей Украине не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе программы "Ощад 24/7". Также кибератаки получил приложение "ПриватБанка". Атакованные сайты ВСУ и Минобороны.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.liga.net/politics/articles/po-masshtabam-atak-eto-rossiya-vnutrenniy-front-kak-kreml-raskachivaet-ukrainu
Теги:
comments

Обсуждения

Брат

сегодня, 17:58

А доказательства??!! Или как пендосы,да и весь запад-главное-ляпнуть.Так вот-это бог-разум Вселенной,препятствует опидорасиванию украины.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!