Гибридная кибервойна Кремля: названы три главные цели атаки на Украину

Украинские эксперты назвали главную цель масштабной атаки хакера 15 февраля. Специалисты утверждают, что власти России начинают гибридную кибервойну с Украиной. Такое заявление было сделано в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. Об этом сообщает Liga.net.

Кибератака - фото из открытых источников

Атака состоялась 16 февраля именно тогда, когда западная пресса объявила о возможном вторжении России. Из-за кибератаки пострадали государственные банки и сайт Минобороны.

В Госспецсвязи утверждают, что целью кибератаки были:

— дезинформация населения

— отвлечение от настоящих заказчиков

— нанесение удара по украинской инфраструктуре для значительного ущерба и хаоса

"По нашим наблюдениям, активизация кибератак регулярно предшествует обострению ситуации на границе. И количество, и мощность понемногу растет. Усложняется инструментарий атакующих", — заявляют в Госспецсвязи.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает, что эта кибератака – составляющая гибридной войны России против Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в соцсетях пользователи начали жаловаться на работу приложений "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Программы не работают конкоетно – невозможно войти в свой профиль, узнать данные о счетах. В "ПриватБанке" уже попросили украинцев не беспокоиться и подтвердили факт кибератаки.

Стало известно, что по всей Украине не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе программы "Ощад 24/7". Также кибератаки получил приложение "ПриватБанка". Атакованные сайты ВСУ и Минобороны.

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