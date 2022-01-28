Германия поощряет российскую агрессию: Резников заявил, что Москва планирует возродить ГДР

Министр обороны Украины заявил, что нежелание Берлина поставлять Киеву оружие поощряет российскую агрессию и предположил, что Москва может надеяться возродить Германскую Демократическую Республику на востоке Германии. Об этом сообщает Reuters.

Алексей Резников – Reuters

В отличие от некоторых своих союзников по НАТО Германия не предоставляет Киеву оружие во время противостояния с Россией, сгруппировавшей войска вблизи Украины. На минувшей неделе газета Wall Street Journal также сообщала, что Берлин отказался выдавать разрешения на экспорт оружия германского происхождения из Эстонии в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в парламенте, что Киев ценит помощь Германии в лечении раненых солдат – Берлин заявил, что передаст Украине полевой госпиталь и 5000 шлемов.

"Но мы не принимаем официальную позицию (Германии) по поставкам оружия и других решений, подрывающих безопасность Европы и де-факто поощряющих агрессора. Мы предупредили наших западных партнеров, что целью Кремля является не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС ", — сказал Резников.

Россия упорно выдвигает требования изменить систему безопасности в Европе после холодной войны.

Требования безопасности, выдвинутые в декабре, включают прекращение дальнейшего расширения НАТО, запрет Украины когда-либо присоединиться к Альянсу и вывод вооруженных сил и оружия альянса из стран Восточной Европы, которые присоединились после холодной войны.

Резников предположил, что Россия может захотеть поднять вопрос о восстановлении Германской Демократической Республики, которая была основана в восточной части Германии в 1949 году, где руководили коммунисты и в которой доминировала Москва, пока в 1989 году не упала Берлинская стена. В 1990 году произошло воссоединение Германии.

"Восстановление ГДР является логическим продолжением уже выдвигаемых российских требований", — сказал Резников.

Россия заявила, что не намерена нападать на Украину и не хочет войны. В нем речь не идет о желании перекроить границы Германии.

Канцлер Олаф Шольц заявил в этом месяце, что Германия "не поддерживала экспорт летального оружия в последние годы", а его министр обороны заявил, что Берлин не посылает летальное оружие в кризисные районы, поскольку это может "подживить ситуацию".

Как сообщали ранее "Комментарии", Германия предостерегла Запад от раскола из-за вопроса оружия для Украины.

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