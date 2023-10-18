Германия перебросила спецназ на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа, пишет Bild. Об этом сообщают "Комментарии".

Немецкий спецназ

"Это большая секретная операция, — пишут немецкие журналисты. — Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке (Израиль, Ливан). Чтобы иметь возможность эвакуировать немецких граждан, находящихся под военной охраной, в случае чрезвычайной ситуации выдвигаются спецназовцы Бундесвера".

Напомним, что накануне Израиль посетил федеральный канцлер Олаф Шольц. Находясь на израильской земле, он заявил о солидарности немцев с еврейским государством, а также сравнил действия ХАМАС с преступлениями нацистов во время Второй мировой, в частности с расстрелом евреев в Бабьем Яру.

"Безопасность Израиля и его граждан — это одна из основополагающих государственных доктрин Германии", — заявил Шольц после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Шольц напомнил, что немецкая миссия отстаивать существование и безопасность Государства Израиль проистекает из Холокоста.

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