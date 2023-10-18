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Германия перебросила спецназ на Кипр

Спецназ могут задействовать для освобождения заложников в секторе Газа

сегодня, 18:54
Автор:
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Константин Куликов
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Германия перебросила спецназ на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа, пишет Bild. Об этом сообщают "Комментарии".

Германия перебросила спецназ на Кипр

Немецкий спецназ

"Это большая секретная операция, — пишут немецкие журналисты. — Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке (Израиль, Ливан). Чтобы иметь возможность эвакуировать немецких граждан, находящихся под военной охраной, в случае чрезвычайной ситуации выдвигаются спецназовцы Бундесвера".


Напомним, что накануне Израиль посетил федеральный канцлер Олаф Шольц. Находясь на израильской земле, он заявил о солидарности немцев с еврейским государством, а также сравнил действия ХАМАС с преступлениями нацистов во время Второй мировой, в частности с расстрелом евреев в Бабьем Яру. 

"Безопасность Израиля и его граждан — это одна из основополагающих государственных доктрин Германии", — заявил Шольц после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Шольц напомнил, что немецкая миссия отстаивать существование и безопасность Государства Израиль проистекает из Холокоста.

Кроме Германии, свои воинские контингенты и военные суда в район Восточного Средиземноморья направили США и Великобритания.

Тем временем, в Израиле назвали число погибших украинцев.

Российский патриарх поблагодарил святых за советское ядерное оружие. По мнению историков, советское ядерное оружие является результатом похищения ядерных секретов США советской разведкой и ее агентами.

А СМИ показали, как сегодня выглядит легендарная Зена из сериала о королеве воинов. С момента выхода сериала "Зена — королева воинов" прошло почти 30 лет.



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