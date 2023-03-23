Германия готова вернуть похищенные в Африке черепа

Германия готова вернуть в Африку черепа, похищенные более ста лет назад, в период существования Германской колониальной империи. Речь идет о возможном возвращении черепов в Танзанию, Руанду, Кению и Мозамбик, которые когда-то входили в состав так называемой Германской Восточной Африки. Об этом сообщают "Комментарии", со ссылкой на DW.

Африка

Германская Восточная Африка — немецкая колония, существовавшая с 1885 по 1918 год на территории современных Танзании, Руанды, Бургунди и северной части Мозамбика. Это была самая большая и густонаселенная колония Германской империи. Здесь, на территории в 995 тысяч квадратных километров германские колониальные правители совершали ужасные преступления, в том числе похищали с кладбищ черепа, чтобы их исследовать, пишет "Дойче Велле".

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Должны быть возвращены сотни черепов. По информации из МИДа ФРГ, они хранятся в ящиках в подвалах немецких музеев. В качестве альтернативного варианта обсуждалась возможность захоронения черепов в "подходящем месте".

- Эти останки вывезены в конце XIX — начале XX века с кладбищ местных деревенских общин в Европу, и конкретно в Германию, для проведения антропологических исследований, — объясняет Герман Парцингер, археолог, специалист по скифской культуре и председатель Фонда Прусского культурного наследия. - Это преступление, за которое в Германии — и тогда, и сейчас, — предусмотрено наказание. И совершенно очевидно, что все это необходимо вернуть.

Кроме того, В 2022 году правительство Германии договорилось с руководством Нигерии о возвращении так называемой Бенинской бронзы. Также немцы уже много лет ведут переговоры с Намибией о переосмыслении колониального прошлого и возможных компенсациях в этой связи.

Напомним, что ранее стало известно, зачем погибший рашист глумился над черепом погибшего защитника "Азовстали". Как рассказала его вдова, "жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца".

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