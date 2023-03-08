Генсек ООН в Киеве: цель визита

Совместная позиция Украины и ООН состоит в продолжении действия "зернового соглашения" после 18 марта. Об этом сегодня во время визита в Киев генсека ООН Антониу Гуттереша заявил президент Владимир Зеленский.



Україна та ООН хочуть продовжити зернову угоду

"Мы сегодня заинтересованы, чтобы не было голода в мире. И наша общая политика — о том, чтобы продолжить действие "зернового коридора". Мы поднимали вопрос о предстоящей пролонгации этой инициативы, детали, как мы можем еще помочь миру и расширить инициативу", – сказал Владимир Зеленский.

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"Я хотел бы отметить чрезвычайную важность продолжения Черноморской зерновой инициативы", – в свою очередь, заявил Гутерреш.

Ранее стало известно, что во время своего третьего визита в Украину с начала войны 73-летний Гутерреш встретится с президентом Владимиром Зеленским для переговоров по продлению зернового соглашения. Контракт на экспорт украинского зерна через контролируемое Россией Черное море истекает 18 марта, и ООН настаивает на очередном продлении.

Напомним, что эксперты рассказали, почему Россия пытается сорвать действие зернового соглашения.

В частности, эксперт-международник Евгения Габер объяснила:

"Неоднократно мы уже слышали обвинения в том, что Украина сумела восстановить морской экспорт зерна, тогда как российская сторона испытывает трудности с логистическим обеспечением, страхованием судом, банковскими переводами за оплату зерна. Есть сложности и с поставкой российских удобрений на международные рынки. Летом, когда Россия шла на заключение этого зернового соглашения, со стороны Москвы и Анкары звучали предположения, что оно может стать основой будущего мира, что механизм, запущенный в Стамбуле, созданный там Координационный центр, мог бы стать площадкой для переговоров Украины и России, обсуждения условий. Но ничего подобного не произошло, — отмечает эксперт. — И совершенно понятно, что не произойдет — после эскалации, на которую пошла страна-агрессор с псевдореферендумами, попытками новых аннексий, ракетным террором. Соответственно, российская сторона будет блокировать продолжение этого соглашения. Надеясь выторговать себе новые условия, расширить российский экспорт".

Тем временем глава украинского правительства Денис Шмыгаль ведет переговоры по предоставлению Украине 15 млрд. долларов.