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Генсек ООН приедет в Путин на саммит БРИКС в Казани

Гутерриш встречался с Путиным в апреле 2022 года

21 октября 2024, 23:45
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Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин планирует встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Радио Свобода .

Генсек ООН приедет в Путин на саммит БРИКС в Казани

Антониу Гутерриш (фото из открытых источников)

Саммит объединит лидеров Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и ряда других государств. Для Москвы это возможность продемонстрировать, что попытки Запада изолировать Россию из-за ее военной агрессии против Украины не увенчались успехом.

Несмотря на запланированную встречу между Путиным и Гутерришем 24 октября, нет никаких признаков готовности Киева или Москвы к мирным переговорам по прекращению конфликта. Генеральный секретарь ООН не раз критиковал действия России, подчеркивая, что война против Украины создает "опасный прецедент" для международного сообщества. Гутерриш призвал к "справедливому миру", который уважал бы международное право и территориальную целостность Украины.

Напомним, что во время встречи с Путиным в апреле 2022 года, спустя всего два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Гутерриш высказал позицию ООН и обсуждал возможности предоставления гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения из зон боевых действий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на саммит БРИКС в Россию могут приехать террористы . Представители движения "Талибан", контролирующего власть в Афганистане, направили заявку в Москву для участия в октябрьском саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Талибы выразили желание, чтобы Афганистан на этом мероприятии представлял исполняющий обязанности вице-премьер-министра, руководитель политического крыла движения "Талибан" Абдулла Гани Барадар. Заявка на участие была адресована помощнику президента РФ Юрию Ушакову.
 



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Источник: https://www.rferl.org/a/putin-guterres-brics-summit-russia/33166955.html
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