Генсек НАТО: "Россия отвергла диалог"

"Путин не должен победить". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 21 марта 2023 года в своем ежегодном отчете за 2022 год, в котором отражены все аспекты деятельности Североатлантического союза в течение прошлого года. Об этом сообщают "Комментарии".

Генсек НАТО

"Путин не должен победить. В случае его победы создастся впечатление, что результатов можно достичь агрессией, а применение силы вознаграждается. Это было бы опасно как для нашей безопасности, так и для всего мира", — заявил генсек НАТО.

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При этом Йенс Столтенберг подчеркнул, что "война против Украины началась не в 2022, а еще в 2014 году, когда Россия совершила незаконную аннексию Крыма и вошла в восточные регионы Украины".

Говоря об оказанной странами НАТО помощи Украине, генсек НАТО упомянул предоставление разведданных и попытки привлечения России к переговорам для дипломатического разрешения конфликта.

"Мы до последнего момента стремились привлечь Россию к дипломатическим контактам, пытаясь убедить ее не нападать на Украину, в частности, на заседании Совета НАТО – Россия в январе 2022 года. Россия отвергла этот диалог", — отметил Столтенберг.





За время войны страны НАТО, по данным Столтенберга, предоставили Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь почти на 120 миллиардов долларов США. Кроме того, европейские государства разместили у себя почти пять миллионов беженцев из Украины.





Говоря о предстоящих перспективах, в частности о саммите в Вильнюсе, Столтенберг предусмотрел решение об увеличении оборонных бюджетов стран Альянса:





"Заглядывая в будущее, на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года мы предпримем дальнейшие шаги по укреплению сдерживания и обороны Альянса и его адаптации к миру стратегического соперничества, в котором авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах международного порядка. Я предполагаю, что государства – члены Североатлантического союза примут новое, еще более амбициозное обязательство по увеличению расходов на оборону. В более опасном мире члены Североатлантического союза все лучше осознают, что содержание расходов на оборону на уровне не менее 2% национального ВВП – это не предел", — заявил Столтенберг.





"Связь между Европой и Северной Америкой остается непоколебимой, как скала", — также отметил руководитель НАТО. – "Один за всех, и все за одного".





Можно ли считать это заявление главы НАТО программным? Каковы ее последствия для Украины и перспектив безопасности Европы и мира? С этим вопросом "Комментарии" обратились к экспертам.























