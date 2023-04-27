Генсек НАТО призвал наращивать производство оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в Североатлантический альянс страны наращивать производство оружия и боеприпасов и быстро пополнять запасы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Йенс Столтенберг

Это "укрепит сдерживание и оборону альянса, позволяя продолжать поддерживать Украину", сообщила пресс-служба НАТО. "Мы собрались здесь сегодня, чтобы идти дальше и быстрее", — заявил Столтенберг, открывая двухдневное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям (CNAD) в штаб-квартире НАТО. По словам генсека, которого цитирует пресс-служба, важно "обеспечить потенциал, который необходим НАТО, и работать коллективно вместе с промышленностью".

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Как говорится в сообщении пресс-службы, задача CNAD, собирающейся не реже двух раз в год, состоит в том, чтобы "обеспечить сотрудничество в предоставлении совместимых военных потенциалов". "Это гарантирует, что силы НАТО всегда будут иметь в наличии самые современные возможности", — указано в нем. На прошлой неделе Столтенберг вновь подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину.

"Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и в защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", — сказал он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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