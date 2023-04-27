logo

BTC/USD

29397.81

ETH/USD

1906.53

LTC/USD

89.08

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Генсек НАТО призвал наращивать производство оружия
commentss НОВОСТИ Все новости

Генсек НАТО призвал наращивать производство оружия

Увеличение арсеналов НАТО позволит продолжать поддержку Украины, наряду с укреплением сил сдерживания и обороны альянса, заявил Йенс Столтенберг

27 апреля 2023, 10:17
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в Североатлантический альянс страны наращивать производство оружия и боеприпасов и быстро пополнять запасы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Генсек НАТО призвал наращивать производство оружия

Йенс Столтенберг

Это "укрепит сдерживание и оборону альянса, позволяя продолжать поддерживать Украину", сообщила пресс-служба НАТО. "Мы собрались здесь сегодня, чтобы идти дальше и быстрее", — заявил Столтенберг, открывая двухдневное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям (CNAD) в штаб-квартире НАТО. По словам генсека, которого цитирует пресс-служба, важно "обеспечить потенциал, который необходим НАТО, и работать коллективно вместе с промышленностью".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как говорится в сообщении пресс-службы, задача CNAD, собирающейся не реже двух раз в год, состоит в том, чтобы "обеспечить сотрудничество в предоставлении совместимых военных потенциалов". "Это гарантирует, что силы НАТО всегда будут иметь в наличии самые современные возможности", — указано в нем. На прошлой неделе Столтенберг вновь подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину.

"Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и в защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", — сказал он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Тем временем, ВСУ уже начали контрнаступательные операции.

В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв.

Россия в очередной раз остановила зерновой коридор



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!