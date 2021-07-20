"Газпром" решил увеличить транзит газа через Украину: что это значит

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Ольга Чародий
Российский "Газпром" выкупил 19 июля все дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) на август на фоне дефицита газа в Европе. Что это значит? Как Украине максимально использовать свою ГТС, которая, похоже, серьезно пострадает после запуска "Северного потока-2"? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
ГТС (фото из открытых источников)
Директор
энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ
Валентин Землянский считает, что ничего сенсационного не произошло.
А цифры
гласят следующее: на февраль-апрель "Газпром" бронировал
дополнительно 14,2 миллиона кубометров в сутки; на май-июль были забронированы
все 15 миллионов.
По словам
эксперта, украинская власть почему-то продолжает верить, что продолжая
политическую борьбу с "Северным потоком-2" сможет обеспечить достаточные объемы
загрузки украинской ГТС. Вместо того чтобы рассмотреть варианты увеличения
загрузки за счет прогнозируемого роста потребления газа в странах ЕС, в первую
очередь Польше и Германии.
Гендиректор
ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по
вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский
отмечает: "Если говорить об июне и июле, даже об августе, то Газпром заказал
одно и то же. По статистике – всё более-менее ровно. Они загружают те мощности,
что по контракту, потом выкупили твердые (гарантированные) мощности, а вот
дополнительные, так называемые не гарантированные, то есть те, что по
технической возможности оператора ГТС можно использовать – пока не покупают.
Посмотрим, что будет на следующем аукционе по таким мощностям, который намечен
на 27 июля. Пока говорить, что они изменили свою стратегию поведения, я бы не
стал. Если что-то купят по дополнительным мощностям, значит, поменяли рыночное
поведение".
Что касается
максимального использования нашей ГТС в ракурсе всё более вероятного запуска
"Северного потока-2", то Леонид Униговский думает, что через пару дней немцы
вместе с американцами опубликуют какие-то договоренности по СП-2. Исходя из
этого, сможем определять свою стратегию.
При этом
эксперт обращает внимание на важность таких шагов:
-
инвентаризация составляющих элементов ГТС (что-то можно будет использовать в
других отраслях, что-то придется утилизировать, что-то — консервировать на
перспективу);
-
использование газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях для производства
электроэнергии в пиковые периоды;
- передача
газораспределительных станций в эксплуатацию операторам газораспределительных
механизмов;
-
оптимизация маршрутов поставки природного газа потребителям;
- там, где
целесообразно, перевод газоснабжения на LNG (Liquified Natural Gas – сжиженный
природный газ) и LPG (Liquified Petroleum Gas – сжиженный газ, пропан-бутан);
-
оптимизация режимов использования подземных газовых хранилищ с возможной
передачей части из них в аренду/концессию;
- участие в
развитии газового коридора Север-Юг;
-
актуализация маршрутов поставок природного газа в Украину из Турции по
газопроводам трансбалканского направления;
- реновация
режимов поставки природного газа по ГТС Украины с запада на восток;
- изучение
возможностей новых проектов, а именно:
-
использование южного направления ГТС Украины в качестве пневмопроводов для
транспортировки зерновых в порты Украины;
- транспортировка смеси природного газа и водорода через ГТС Украины в страны Евросоюза.
Напомним, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в Варшаве.
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николай
сегодня, 21:48
Было в своё время толковое педложение:создать косорциум по управлнию украинской ГТС и что?..Жлобы типа "Порошенко и К" взвыли яко псы бешенные..А ведь тогда не было бы и войны..