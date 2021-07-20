"Газпром" решил увеличить транзит газа через Украину: что это значит

Российский "Газпром" выкупил 19 июля все дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) на август на фоне дефицита газа в Европе. Что это значит? Как Украине максимально использовать свою ГТС, которая, похоже, серьезно пострадает после запуска "Северного потока-2"? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

ГТС (фото из открытых источников)

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает, что ничего сенсационного не произошло.

"После предыдущего отказа от бронирования мощностей для транзита через Украину и Польшу, в "Газпром" заявили, что возможно будут бронировать мощности на более краткосрочный период в зависимости от потребностей компании. Я бы не политизировал вопрос, а просто посмотрел на цифры статистики бронирования мощностей, которые мало чем отличаются от предыдущих периодов", — отмечает эксперт.

А цифры гласят следующее: на февраль-апрель "Газпром" бронировал дополнительно 14,2 миллиона кубометров в сутки; на май-июль были забронированы все 15 миллионов.

"Ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров. С учетом дополнительного бронирования "Газпром" прокачивает в июле примерно 124 миллиона кубометров в сутки, в августе ожидается такой же объем, — поясняет Валентин Землянский. – При этом, несмотря на увеличение объемов поставок российского газа в ЕС (факт которого был почему-то поставлен под сомнение главой украинского Оператора ГТС), загрузки украинского направления не увеличиваются. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, по итогам 6,5 месяцев увеличился на 24,3% в годовом выражении, до 107,5 миллиарда кубометров газа, остается близок к рекордным показателям (108,9 миллиарда кубометров за 6,5 месяцев 2018 года)".

По словам эксперта, украинская власть почему-то продолжает верить, что продолжая политическую борьбу с "Северным потоком-2" сможет обеспечить достаточные объемы загрузки украинской ГТС. Вместо того чтобы рассмотреть варианты увеличения загрузки за счет прогнозируемого роста потребления газа в странах ЕС, в первую очередь Польше и Германии.

"Именно работа с конечным потребителем в Европе (в условиях конфликта с Москвой), а также работа по модернизации собственных транзитных мощностей для увеличения их конкурентоспособности, являются гарантией сохранения достаточных объемов газа для транзита", — резюмирует Валентин Землянский.

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский отмечает: "Если говорить об июне и июле, даже об августе, то Газпром заказал одно и то же. По статистике – всё более-менее ровно. Они загружают те мощности, что по контракту, потом выкупили твердые (гарантированные) мощности, а вот дополнительные, так называемые не гарантированные, то есть те, что по технической возможности оператора ГТС можно использовать – пока не покупают. Посмотрим, что будет на следующем аукционе по таким мощностям, который намечен на 27 июля. Пока говорить, что они изменили свою стратегию поведения, я бы не стал. Если что-то купят по дополнительным мощностям, значит, поменяли рыночное поведение".

Что касается максимального использования нашей ГТС в ракурсе всё более вероятного запуска "Северного потока-2", то Леонид Униговский думает, что через пару дней немцы вместе с американцами опубликуют какие-то договоренности по СП-2. Исходя из этого, сможем определять свою стратегию.

При этом эксперт обращает внимание на важность таких шагов:

- инвентаризация составляющих элементов ГТС (что-то можно будет использовать в других отраслях, что-то придется утилизировать, что-то — консервировать на перспективу);

- использование газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях для производства электроэнергии в пиковые периоды;

- передача газораспределительных станций в эксплуатацию операторам газораспределительных механизмов;

- оптимизация маршрутов поставки природного газа потребителям;

- там, где целесообразно, перевод газоснабжения на LNG (Liquified Natural Gas – сжиженный природный газ) и LPG (Liquified Petroleum Gas – сжиженный газ, пропан-бутан);

- оптимизация режимов использования подземных газовых хранилищ с возможной передачей части из них в аренду/концессию;

- участие в развитии газового коридора Север-Юг;

- актуализация маршрутов поставок природного газа в Украину из Турции по газопроводам трансбалканского направления;

- реновация режимов поставки природного газа по ГТС Украины с запада на восток;

- изучение возможностей новых проектов, а именно:

- использование южного направления ГТС Украины в качестве пневмопроводов для транспортировки зерновых в порты Украины;

- транспортировка смеси природного газа и водорода через ГТС Украины в страны Евросоюза.

Напомним, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в Варшаве.

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