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"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину в следующем году: подробности

Эксперты уже рассказали, что значит так решение

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Концерн "Газпром" не захотел бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины в период с января по сентябрь 2022 года. Также российский монополист разрешил ситуацию по трубопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Польшу. Об этом сообщает Reuters.

"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину в следующем году: подробности

Газпром отказался бронировать транзитные мощности через Украину на 2022 год (фото из открытых источников)

По информации этого медиа, российская газовая компания на состоявшихся 2 ноября аукционах не захотела бронировать перекачку дополнительных мощностей, чтобы поставлять голубое топливо в Евросоюз через ГТС Украины и территорию Польши в новом 2022 году, начиная с января и по сентябрь. Дополнительная прокачка голубого топлива повлияла на снижение цен на европейском рынке.

Этот шаг российского газового монополиста говорит о том, что Россия не планирует увеличивать поставки голубого топлива больше, чем заключено в соглашениях.

Специалисты газового рынка, комментируя это решение, говорят о том, что дополнительные объемы голубого топлива РФ, скорее всего, будет поставлять через новый газогон "Северный поток-2".

По словам представителя агентства Fitch Дмитрия Маринченко, это говорит о том, что "Северный поток-2" уже скоро заработает. Потому компания и отказывается брать на себя дополнительные обязательства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Газпром" снова сократил объемы транзита газа через Украину . Концерн "Газпром" в очередной раз снизил количество транзита голубого топлива через нашу страну. Объем в сутки снизился до 57 млн кубометров. Об этом сообщает руководитель "Оператора ГТС" Сергей Макогон. По его словам, несмотря на все обещания, объем поставок из России в Евросоюз каждый раз падает. С 1 ноября прокачка голубого топлива через нашу страну снова уменьшилась до 57 млн кубометров в сутки.


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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/gazprom-fails-book-more-gas-transit-europe-despite-kremlin-reassurance-2021-11-02/
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