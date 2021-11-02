"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину в следующем году: подробности

Концерн "Газпром" не захотел бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины в период с января по сентябрь 2022 года. Также российский монополист разрешил ситуацию по трубопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Польшу. Об этом сообщает Reuters.

Газпром отказался бронировать транзитные мощности через Украину на 2022 год (фото из открытых источников)

По информации этого медиа, российская газовая компания на состоявшихся 2 ноября аукционах не захотела бронировать перекачку дополнительных мощностей, чтобы поставлять голубое топливо в Евросоюз через ГТС Украины и территорию Польши в новом 2022 году, начиная с января и по сентябрь. Дополнительная прокачка голубого топлива повлияла на снижение цен на европейском рынке.

Этот шаг российского газового монополиста говорит о том, что Россия не планирует увеличивать поставки голубого топлива больше, чем заключено в соглашениях.

Специалисты газового рынка, комментируя это решение, говорят о том, что дополнительные объемы голубого топлива РФ, скорее всего, будет поставлять через новый газогон "Северный поток-2".

По словам представителя агентства Fitch Дмитрия Маринченко, это говорит о том, что "Северный поток-2" уже скоро заработает. Потому компания и отказывается брать на себя дополнительные обязательства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Газпром" снова сократил объемы транзита газа через Украину . Концерн "Газпром" в очередной раз снизил количество транзита голубого топлива через нашу страну. Объем в сутки снизился до 57 млн кубометров. Об этом сообщает руководитель "Оператора ГТС" Сергей Макогон. По его словам, несмотря на все обещания, объем поставок из России в Евросоюз каждый раз падает. С 1 ноября прокачка голубого топлива через нашу страну снова уменьшилась до 57 млн кубометров в сутки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!