Газовый шантаж "Северным потоком-1": как рф удалось обойти санкции и "убедить" США, Канаду и ЕС

Представители Евросоюза не видят нарушений санкций в решении канадских властей отдать Германии поремонтированную турбину, которая будет установлена на российском газопроводе " Северный поток-1 ". Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Тим МакФи, проводя брифинг в Брюсселе, информирует " Европейская правда ".

Россия продолжает использовать газ как оружие (фото из открытых источников)

"Мы внимательно следим за ситуацией и приняли во внимание, что Канада решила вернуть эту турбину Германии. Одним из оправданий было использовано то, что Россия уменьшит поставки газа по "Северному потоку-1". Что касается санкций, хочу напомнить, что они не касаются материалов и технологий, связанных с природным газом", – пояснил МакФи.

США тоже поддержали позицию канадских властей по возвращению турбины Германии.

"В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, а также поможет противостоять попыткам России использовать энергетику как оружие", — подчеркнул спикер Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

Американский чиновник отметил, что Соединенные Штаты и их союзники поддерживают усилия, ведущие к уменьшению зависимости от энергоресурсов РФ и, как следствие, сокращению доходов от их реализации.

9 июля глава канадского МИД Мелани Жоли сделала заявление, что Канада в этой ситуации, сделает исключение из введенных против России санкций и отправит в Германию турбины, что должны использоваться для обслуживания газопровода "Северный поток" и сейчас прошли техническое обслуживание на канадском предприятии, которым владеет немецкая компания Siemens.

Важно, что турбины переправят в Германию, и только потом увезут "Газпрому". Представители германских властей объясняют, что возврат агрегата лишит РФ повода поддерживать поставки ниже нормального уровня. Еще 8 июля Россия сообщила, что поставки голубого топлива в Европу будут увеличены, когда турбина вернется.

Наша страна изначально выступает против передачи канадскими властями турбины российскому "Газпрому", объясняя, что именно эта процедура нарушает санкции против РФ. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады после решения Оттавы вернуть Германии турбину для "Северного потока".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что санкции создали проблемы "Газпрому" .

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