Газовые угрозы "Газпрома": Молдова ввела чрезвычайное положение в стране

Молдавские парламентарии проголосовали за введение чрезвычайного положения после предупреждения Газпрома о том, что он приостановит поставки голубого топлива. Чрезвычайное состояние в местной энергетической отрасли будет действовать два месяца. Об этом информирует newsmaker.md .

В Молдове чрезвычайное положение из-за газа (фото из открытых источников)

За это непопулярное решение в молдавском энергетическом секторе отдали свои голоса 58 избранников страны, в чрезвычайном положении энергетика страны будет находиться 60 дней.

По этому поводу премьер Молдовы Наталья Гаврилица выступила с заявлением. По ее словам, режим чрезвычайного положения позволит правительству оперативно готовить решения, чтобы обеспечить жителей страны голубым топливом, минуя принятые законодательные нормы. Это непопулярное новшество позволит сделать все, чтобы оптимизировать использование голубого топлива.

Важно, что российский концерн "Газпром" вынес свое решение Молдове о том, что он прекратит поставки голубого топлива в страну, если ее власти не рассчитаются за текущие поставки. В Кишиневе должны выплатить 63 млн. долларов за использованный газ в первой половине января, но до необходимой суммы не хватает 25 млн. долларов.

После того как здесь начал действовать режим чрезвычайного положения, власти предоставляют отсрочку в оплате НДС местному поставщику этого энергоносителя — "Молдовагазу", также жители страны авансом получат компенсации за два зимних месяца и последующий за ними март.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Молдова договорилась с "Газпромом" о газе – какова цена вопроса. Молдова оказалась в газовом кризисе из-за завершения контракта с "Газпромом". Соглашение было заключено срочно, после сложных переговоров

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