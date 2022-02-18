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Гарантии безопасности для Украины: в Кремле ответили на заявление Зеленского

В Кремле заявили, что обсуждая общую безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран

сегодня, 14:52
Автор:

Денис Подставной
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Сегодня, 18 февраля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского, касаемо желания Киева получить систему гарантий, не уступающую системе, которая есть у членов Североатлантического альянса. Об этом пишет издание УНИАН. 

Гарантии безопасности для Украины: в Кремле ответили на заявление Зеленского

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Пескова, при обсуждении вопросов всеобщей безопасность нельзя игнорировать "безопасность отдельных стран".

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что: "Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждения гарантий безопасности касаются безопасности всех. Мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что экс-депутат Госдумы рассказал, как резко ухудшилось состояние здоровья Путина. Окружение Путина было шокировано, увидев его другим. 

Читайте также о том, что Ляшко отреагировал на заявления о переводе врачей на полставки, чтобы не платить повышенные оклады. В Минздраве уверяют, тем медучреждениям, которым не хватает средств, направят пакет дофинансирования. Виктор Ляшко призывает не верить слухам о том, что у медучреждений нет средств для выплат зарплат, потому как средства они от государства получили. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Байден инициирует переговоры с союзниками по НАТО, чтоб обсудить ситуацию в Украине. При этом об участии в переговорах кого-то из официальных лиц Украины не сообщается. Канада уже официально подтвердила такие переговоры.  Подробно об этом читайте в нашем материале. 





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Источник: https://www.unian.net/world/v-kremle-otreagirovali-na-predlozhenie-zelenskogo-ozvuchennoe-mirovym-lideram-novosti-mira-11709178.html
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