Гарантии безопасности для Украины: в Кремле ответили на заявление Зеленского

Сегодня, 18 февраля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского, касаемо желания Киева получить систему гарантий, не уступающую системе, которая есть у членов Североатлантического альянса. Об этом пишет издание УНИАН.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Пескова, при обсуждении вопросов всеобщей безопасность нельзя игнорировать "безопасность отдельных стран".

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что: "Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждения гарантий безопасности касаются безопасности всех. Мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран".

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