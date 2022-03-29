Гарантии безопасности для Украины: чем завершились переговоры делегаций в Стамбуле

Делегация от Украины предоставит РФ свое видение гарантий безопасности для нашего государства. Однако во время переговоров в Турции никакие документы пока не будут подписываться. Как сообщают "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделали члены украинской делегации.

Переговоры делегаций в Стамбуле - фото из открытых источников

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Украина предложила международный договор, фиксирующий гарантии безопасности для Украины. По словам Арахамии, среди гарантов Украина рассматривает страны Совбеза ООН, в частности: Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Польшу и Израиль.

Согласно наработке, Украина предложит свободное присоединение к договору гарантий: если другие государства захотят присоединиться, им предоставят юридическое право.

Эксзамминистра иностранных дел Александр Чалый назвал договор о гарантиях безопасности "возможным дипломатическим вариантом окончания войны". Ключевое требование — предоставление гарантий безопасности Украине, которые будут аналогичны статье 5 НАТО (нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех).

"Если Украина будет объектом агрессии, мы можем в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо", — сообщил Чалый.

Если предложение будет поддержано, Украина зафиксирует свой нейтралитет, внеблоковость и безъядерность.

По аналогичным гарантиям статьи 5 НАТО Украина не будет размещать на своей территории иностранные военные базы и не будет вступать в военно-политические союзы. Однако это не касается права Украины вступать в ЕС.

Что же касается территорий ОРДЛО и Крыма, гарантии безопасности там не будут работать из-за "неурегулированных вопросов": отдельно в договоре будет указан пункт по двусторонним переговорам между Украиной и Россией относительно статуса Крыма и Севастополя отдельно.

В течение этого времени стороны не могут использовать силу для решения вопроса. По ОРДЛО президенты Украины и России будут переговаривать отдельно.

Как сообщали ранее "Комментарии", посол Украины в ФРГ рассказал, почему Берлин до последнего отказывался помогать Киеву обороняться.

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