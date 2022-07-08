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G20 на Бали: дипломаты не смогли договориться о войне в Украине

Дипломаты из стран G20 во время встречи на Бали не смогли найти общий язык по войне России в Украине

сегодня, 20:27
Автор:

Лиля Воробьева
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Во время встречи дипломатов из государств G20 на Бали они не смогли найти общий язык о войне в Украине и договориться о преодолении глобальных ее последствий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Associated Press.

G20 на Бали: дипломаты не смогли договориться о войне в Украине

G20 на Бали (фото из открытых источников)

Они не только не согласовали итоговое коммюнике, но даже не смогли сделать общую фотографию, которая уже стала традицией.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел россии сергей лавров, находясь в одном зале, демонстративно игнорировали друг друга. Следует отметить, что они впервые находились в одном помещении с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

лавров во время заседания дважды его покидал. Впервые во время выступления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на открытии встречи. Как рассказал один из европейских дипломатов, второй раз главный дипломат россии ушел из зала, когда с видеообращением должен был выступить министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бойкот РФ и бегство Лаврова из G20. 7-8 июля остров Бали (Индонезия) принимал саммит министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20). Министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы досрочно покидает меру из-за устроенного ему бойкота. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления на саммите G20 призвал к решительному глобальному ответу на агрессию РФ. Директор Украинского института политики Руслан Бортник обращает внимание, что противостояние между РФ и Западом, обструкция России в Западном мире достигла самого высокого уровня.



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Источник: https://apnews.com/article/nato-russia-ukraine-boris-johnson-g-20-summit-covid-a7ac635f110548f3ef00b01f02cf5c69
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