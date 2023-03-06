ФСБ заявила о предотвращении покушения на друга Дугина и Стрелкова

Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении покушения на российского олигарха, известного своей ненавистью к Украине, Константина Малофеева. Последний известен своей дружбой с российским философом Александром Дугиным, которого СМИ называют "мозгом Путина". Кроме того, согласно сообщениям СМИ, Малофеев мог финансировать вторжение группы Стрелкова-Гиркина в Украину в 2014 году.

Костянтин Малофєєв відомий, як "православний олігарх"

Согласно сообщению российской спецслужбы, якобы покушение на Малофеева готовили бойцы Русского добровольческого корпуса, недавно участвовашие в боях на Брянщине. Якобы Малофеева должны были взорвать, прикрепив к днищу его авто взрывчатку. Организатором покушения ФСБ объявила "проживающего на территории Украины и действующего под контролем СБУ" основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса", участвующего в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданина России Дениса Капустина.

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Малофеев также прокомментировал сообщения о якобы готовившемся на него покушении:

"Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!" — написал Малофеев в своем телеграм-канале.

При этом бывший лидер донецких сепаратистов Игорь Стрелков, последнее время нелестно отзывающийся о тактике и стратегии кремлевского руководства в войне в Украине, поставил под сомнение сам факт покушения, намекая на инсценировку:

"Материалами следствия не располагаю и сам-себя гневно осуждаю, но:

1) во-первых, получается, что Капустина ФСБ "вытеснило" из Брянской области не куда-нибудь, а в Москву,

2) как-то очень стремительно Малофеев едва не стал жертвой именно Капустина — при чем прямо на охраняемой подземной стоянке в подземном гараже делового комплекса "Новинский".

Отсюда вывод: или в окружении Малофеева работали агенты Капустина, или задание Капустина выполнял сам Малофеев, или... Капустин здесь совершенно не при чем", — написал в своем телеграмм-канале Игорь Стрелков.

Тем временем, Шойгу потребовал любой ценой взять Угледар, а в Бахмуте противник захватил восточную часть города. Тем не менее, центр и значительная часть населенного пункта под контролем украинских защитников.