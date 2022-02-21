ФСБ заявила, что снаряд, выпущенный с территории Украины, разрушил погранпункт в РФ (ВИДЕО)

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ) заявляют о том, что снаряд, запущенный с территории Украины, попал в место несения службы пограничников в Ростовской области. Об этом пишет издание Корреспондент.

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"21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", — заявили в ФСБ.

В ФСБ также сообщили, что пострадавших нет, а на место выехали саперы.

Российская служба безопасности опубликовала кадры разрушенного пограничного пункта.

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