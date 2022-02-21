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ФСБ заявила, что снаряд, выпущенный с территории Украины, разрушил погранпункт в РФ (ВИДЕО)

В ФСБ опубликовали видео разрушенного погранпункта

сегодня, 13:33
Автор:

Денис Подставной
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В Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ) заявляют о том, что снаряд, запущенный с территории Украины, попал в место несения службы пограничников в Ростовской области. Об этом пишет издание Корреспондент. 

ФСБ заявила, что снаряд, выпущенный с территории Украины, разрушил погранпункт в РФ (ВИДЕО)

Фото: скриншот

"21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", — заявили в ФСБ.

В ФСБ также сообщили, что пострадавших нет, а на место выехали саперы. 

Российская служба безопасности опубликовала кадры разрушенного пограничного пункта. 

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Источник: https://korrespondent.net/world/4449451-fsb-zaiavyla-chto-snariad-yz-ukrayny-razrushyl-pohranpunkt-v-rf
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