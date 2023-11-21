Францию обвинили в разжигании войны: о чем речь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Франции в разжигании новой войны на Кавказе путем вооружения Армении. Об этом, как сообщают "Комментарии", Алиев заявил в письменных комментариях на международной конференции в Баку.

Ильхам Алиев

"Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряя реваншистские силы в Армении и закладывая основу для провоцирования новых войн в нашем регионе", — указал президент Азербайджана.

В заявлении, зачитанном его советником по внешней политике, Алиев отметил, что Париж "нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но и на Южном Кавказе, где он поддерживает сепаратистские течения и сепаратистов". Власти Азербайджана считают, что Париж злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН "для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств". В обращении глава азербайджанского государства потребовал от Франции "положить конец практике поучения других государств".

Напомним, что Армения и Азербайджан уже тридцать лет находятся в состоянии конфликта из-за спорного региона Нагорный Карабах. В ходе Первой карабахской войны в начале 90-х минувшего века Армения смогла установить контроль над этим регионом, а также прилегающими к нему районами. Во время Второй карабахской войны, 2020 года, Азербайджан отвоевал значительную часть этого региона, установив контроль над Лачинским коридором, соединяющим Карабах и Армению. В ходе однодневной военной операции в сентябре 2023, которую уже назвали Третьей карабахской войной, Азербайджан смог полностью овладеть спорной территорией.

В свою очередь Армения обвинили свою союзницу по ОДКБ — Россию — в потакании Азербайджану и начала проводить профранцузскую и проамериканскую политику. В частности, Париж поставил Франции бронетехнику.

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