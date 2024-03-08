Франция начнет производство оружия в Украине: когда

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал запуск производства французского оружия на территории Украины. Целью этой инициативы является обеспечение Украины необходимыми оборонными средствами для противостояния внешним угрозам, в частности российской агрессии.

Три французских компании будут производить оружие в Украине

"Три французских компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем — боеприпасов", — сказал он.

Производство военной продукции на территории Украины направлено на создание достаточного количества предприятий, привлечение большого количества специалистов и развитие местной оборонной промышленности. Эта инициатива также предусматривает передачу технологий и знаний, необходимых для поддержки и развития производственных мощностей.

Одной из первых французских компаний, которые приступят к работе в Украине, станет предприятие, специализированное на производстве бронетехники и танков. Это производство должно стать частью более широкого двустороннего соглашения о сотрудничестве в области безопасности, подписанного между правительствами Украины и Франции. Согласно этому соглашению Украина получит военную помощь на сумму 3 миллиарда евро в течение текущего года.

Запуск французского производства вооружений в Украине запланирован на это лето.

"Идея состоит в том, чтобы запустить первые производственные мощности уже этим летом", – добавил Лекорню.

Ранее "Комментарии" писали, что отправка французских войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу. Такое заявление президент Франции Эммануэль Макрон сделал на встрече с парламентскими партиями. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, которого цитирует L'Independant.