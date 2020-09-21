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Фокин призвал к созданию в ОРДЛО "временного правительства"

Член ТКГ Витольд Фокин уточнил, что временное правительство должно иметь международную форму

сегодня, 17:49
Автор:

Екатерина Белоброва

Член Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольд Фокин отметил, что для проведения выборов на Донбассе, необходимо обеспечить безопасность, что предусматривает внедрение новых институтов. Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

Фокин призвал к созданию в ОРДЛО "временного правительства"

Согласно мнению политика, на территориях, которые неподконтрольны Киеву, нужно создать так называемое временное правительство.

"Прежде чем проводить выборы в ОРДЛО, нужно обеспечить безопасность. Тут нет вопросов. Но в какой способ обеспечить, это должны руководители страны думать. Как один из способов я предложил использовать мандат Совета безопасности ООН и создать временное правительство на тех территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине", - заметил Фокин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 87-летний Витольд Фокин готов покинуть ряды переговорщиков в ТКГ.

"По сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я уже задумываюсь над тем, чтоб уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", - отметил Фокин, добавив, что готов реализовать свою задумку уже через месяц. 


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