Фокин призвал к созданию в ОРДЛО "временного правительства"

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Екатерина Белоброва
Член Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольд Фокин отметил, что для проведения выборов на Донбассе, необходимо обеспечить безопасность, что предусматривает внедрение новых институтов. Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".
Согласно мнению политика, на территориях, которые неподконтрольны Киеву, нужно создать так называемое временное правительство.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 87-летний Витольд Фокин готов покинуть ряды переговорщиков в ТКГ.
"По сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я уже задумываюсь над тем, чтоб уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", - отметил Фокин, добавив, что готов реализовать свою задумку уже через месяц.
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