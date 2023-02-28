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Финляндия начала строить заграждение на границе с РФ

Скандинавия отгораживается от агрессивного соседа

сегодня, 16:06
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Автор:

Константин Куликов

На границе Финляндии и Российской Федерации начались земляные работы, которые будут предшествовать сооружению забора, которым скандинавская страна намерена отгородится от агрессивного соседа. Об этом сообщают "Комментарии".

Финляндия начала строить заграждение на границе с РФ

Фінляндія почала будувати загорождення

Планируется, что работы будут завершены к концу июня. Затем в районе финского Иматра появится трехкилометровый тестовый участок забора. Здесь на некоторых участках заграждения будут установлены динамики и освещение, а также проложена вдоль него дорога для пограничных патрулей.


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Всего за несколько ближайших лет финны намерены соорудить две сотни километров заграждений на границе с РФ.

Напомним, что у российской пропаганды случилась очередная истерика из-за успеха ВСУ, а латвийская разведка поделилась тезисами о России. Разведка утверждает, что на этом этапе войны мирные переговоры между странами невозможны, ведь Путин не хочет уйти с оккупированных территорий, а Украина не готова отдать свои земли. Таким образом, любые инициативы о мирных переговорах со стороны России следует рассматривать как затягивание времени. Также латвийская разведка убеждена, что режим Путина не потерпит краха в ближайший период времени. 

"Путин находится в относительно хорошем состоянии здоровья, как физическом, так и психическом, а учитывая его шовинистические, реваншистские и империалистические взгляды и восприятие угроз, действия самого Путина или членов элиты можно считать рациональными. Внутри России режим Путина сильнее, чем никогда раньше, по крайней мере сейчас", — говорится в отчете.



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