На границе Финляндии и Российской Федерации начались земляные работы, которые будут предшествовать сооружению забора, которым скандинавская страна намерена отгородится от агрессивного соседа. Об этом сообщают "Комментарии".

Фінляндія почала будувати загорождення

Планируется, что работы будут завершены к концу июня. Затем в районе финского Иматра появится трехкилометровый тестовый участок забора. Здесь на некоторых участках заграждения будут установлены динамики и освещение, а также проложена вдоль него дорога для пограничных патрулей.

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Всего за несколько ближайших лет финны намерены соорудить две сотни километров заграждений на границе с РФ.

Напомним, что у российской пропаганды случилась очередная истерика из-за успеха ВСУ, а латвийская разведка поделилась тезисами о России. Разведка утверждает, что на этом этапе войны мирные переговоры между странами невозможны, ведь Путин не хочет уйти с оккупированных территорий, а Украина не готова отдать свои земли. Таким образом, любые инициативы о мирных переговорах со стороны России следует рассматривать как затягивание времени. Также латвийская разведка убеждена, что режим Путина не потерпит краха в ближайший период времени.

"Путин находится в относительно хорошем состоянии здоровья, как физическом, так и психическом, а учитывая его шовинистические, реваншистские и империалистические взгляды и восприятие угроз, действия самого Путина или членов элиты можно считать рациональными. Внутри России режим Путина сильнее, чем никогда раньше, по крайней мере сейчас", — говорится в отчете.

