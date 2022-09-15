Финансовый сектор рф понес сотни миллиардов долларов прямых потерь из-за санкций

Финансовый сектор россии понес сотни миллиардов долларов "прямых потерь" в результате масштабных санкций, введенных США и их союзниками в связи с вторжением президента владимира путина в Украину. Об этом свидетельствует внутренний документ Минфина, пишет Bloomberg. В презентацию для встречи официальных лиц на высшем уровне по реагированию на санкции, состоявшейся в прошлом месяце, были включены данные о значительных ударах по фондовому рынку россии, банковскому капиталу, замороженных валютных резервах. На условиях анонимности причастные лица, знакомые с событием, подтвердили это изданию.

Рецессия в россии





В частности, в документе говорится о 40% падении капитализации фондового рынка, замороженных резервах ЦБ на 300 млрд долларов и еврооблигаций на 4,6 трлн руб., 10% падении капитала банковской системы, 563 млрд руб. замороженных в рознице, а также депозитарных активов. В отчете не указана общая стоимость удара от санкций, которые сосредоточены на финансовой системе, и в нем учитывается влияние на экономику в целом.





Как пишет Bloomberg, в Минфине от комментариев отказались. В то же время путин заявил в в понедельник, что "Россия уверенно справляется с внешним давлением", а экономика "стабилизируется и выходит на траекторию роста".





В презентации также перечислены потери финансовой инфраструктуры, в том числе 80% активов банковского сектора, подпавших под санкции, отключение от службы обмена финансовыми сообщениями Swift и потеря доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. В нем говорится, что инструменты, включая деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичное публичное размещение акций, "практически исчезли". В презентации не рассматриваются более широкие экономические последствия ограничений, которые подтолкнули россию к рецессии, которая, вероятно, продолжится в следующем году. Другой документ встречи на высшем уровне показал, что сокращение может быть более продолжительным и глубоким, сообщает Bloomberg.









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