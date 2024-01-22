Фицо заявил, что Украина должна отказаться от территории, чтобы остановить войну: в Киеве ответили

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна "пойти на компромисс" с Россией относительно своих территорий, чтобы быстрее закончить войну. В украинском МИД в очередной раз подчеркнули недопустимость территориальных уступок. Как передает портал "Комментарии", позицию Украины представил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.
Роберт Фицо. Фото: из открытых источников
Дипломат подчеркнул, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донецкой и Луганской областей, чтобы они не пошли дальше, "в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края".
Стоит отметить, премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что Украине придется отдать часть своих территорий России, чтобы быстрее закончилась война.
Читайте также на портале "Комментарии" — кроме Венгрии у нас появилась с недавнего времени еще одна проблема в виде Словакии. Недавно стало известно, что Словакия возобновляет культурное сотрудничество с РФ. Известно, что представители украинского руководства намерены в ближайшее время встретиться с венгерскими и словацкими коллегами. Как Киеву решить проблемы с Будапештом и Братиславой? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости