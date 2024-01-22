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Фицо заявил, что Украина должна отказаться от территории, чтобы остановить войну: в Киеве ответили

В МИД подчеркнули, что без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом

сегодня, 14:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна "пойти на компромисс" с Россией относительно своих территорий, чтобы быстрее закончить войну. В украинском МИД в очередной раз подчеркнули недопустимость территориальных уступок. Как передает портал "Комментарии", позицию Украины представил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

Фицо заявил, что Украина должна отказаться от территории, чтобы остановить войну: в Киеве ответили

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны", — написал Николенко.

Дипломат подчеркнул, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донецкой и Луганской областей, чтобы они не пошли дальше, "в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края".

"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Имеем совместными усилиями приближать украинскую победу", — отметил представитель МИД.

Стоит отметить, премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что Украине придется отдать часть своих территорий России, чтобы быстрее закончилась война.

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они (украинцы — ред.) ожидают, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", — сказал он.

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Источник: https://www.facebook.com/1090077030/posts/pfbid0n7K4JdpegUVVN4QL8Aiaio3K93e8Mxuayx95WT4131qwEnqyM5tcEp86E1EFwmf9l/
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