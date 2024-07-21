Фицо раскритиковал Украину: какое решение принял Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время телефонного разговора с Денисом Шмыгалем выразил свою критику по поводу новых ограничений для российской компании "Лукойл", которая транспортирует российскую нефть через Украину в Венгрию и Словакию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на словацкое издание TASR.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо пожаловался Денису Шмыгалю на санкции против "Лукойла" и назвал их "бессмысленными", заявив, что Словакия против таких действий Украины.

"Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений, и решение украинского президента означает, что входящий в венгерскую группу MOL словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки", — сказал Фицо.

По словам словацкого премьера, новые ограничения повлияют не только на Россию, но нанесут удар странам ЕС и Украине.

"Это повлияет не только на рынок Словакии, но и может привести к прекращению поставок в Украину нефти, добываемой Slovnaft, составляющей почти десятую часть всего украинского потребления", — заявил Фицо.

Напомним, что после полномасштабного вторжения большинство стран ЕС отказалось от российской нефти. Однако зависимые от российских ресурсов Венгрия и Словакия продолжали получать российскую нефть. В общей сложности Россия в ЕС экспортирует около 7-8% нефти. Больше всего нефти Россия отправляет в Китай и Индию – 45% и 33% соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль продолжает получать сверхдоходы от экспорта российской нефти.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне обнаружили нефть в Антарктиде. По этому поводу одна из стран выступила с решительным заявлением.