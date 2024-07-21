Фицо раскритиковал Украину: какое решение принял Киев

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Slava Kot
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время телефонного разговора с Денисом Шмыгалем выразил свою критику по поводу новых ограничений для российской компании "Лукойл", которая транспортирует российскую нефть через Украину в Венгрию и Словакию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на словацкое издание TASR.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Роберт Фицо пожаловался Денису Шмыгалю на санкции против "Лукойла" и назвал их "бессмысленными", заявив, что Словакия против таких действий Украины.
По словам словацкого премьера, новые ограничения повлияют не только на Россию, но нанесут удар странам ЕС и Украине.
Напомним, что после полномасштабного вторжения большинство стран ЕС отказалось от российской нефти. Однако зависимые от российских ресурсов Венгрия и Словакия продолжали получать российскую нефть. В общей сложности Россия в ЕС экспортирует около 7-8% нефти. Больше всего нефти Россия отправляет в Китай и Индию – 45% и 33% соответственно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль продолжает получать сверхдоходы от экспорта российской нефти.
Также "Комментарии" писали о том, что россияне обнаружили нефть в Антарктиде. По этому поводу одна из стран выступила с решительным заявлением.
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