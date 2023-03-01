ФБР обвинило Китай в возможной утечке COVID

Федеральное бюро расследования США уже давно считает, что охватившая всю планету пандемия коронавируса "скорее всего" произошла из-за утечки из лаборатории в Ухане. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью Fox News в среду, 1 марта, передают "Комментарии".

Ковід може походити з китайської біолабораторії

"ФБР уже достаточно давно оценивает, что происхождение пандемии, вероятнее всего, связано с потенциальным лабораторным инцидентом в Ухане", – сказал он. — "Я просто замечу, что китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу. Работу, выполняемую нашим правительством США и близкими иностранными партнерами. И это грустно для всех".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Это первое публичное заявление Рея о расследовании ФБР по лабораторному происхождению коронавируса.

31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения была проинформирована об обнаружении случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем, 3 января китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Патоген оказался новым коронавирусом (ныне известным как SARS-CoV-2), ранее не проявлявшимся среди человеческой популяции.

30 января 2020 года из-за вспышки эпидемии ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения, а 28 февраля 2020 года ВОЗ повысила оценку рисков на глобальном уровне с высоких на очень высокие. 11 марта 2020 года эпидемия была признана пандемией. Пандемия опасна тем, что одновременное заболевание инфекцией множества людей может привести к перегруженности системы здравоохранения с повышенным количеством госпитализаций и летальных исходов. Системы здравоохранения могут оказаться не готовы к очень большому количеству тяжелобольных пациентов.

Наиболее важной мерой в ответ на инфекцию является не лечебные мероприятия, а снижение скорости ее распространения, чтобы растянуть ее во времени и снизить, таким образом, нагрузку на системы здравоохранения. Эпидемия закончится, как только у населения выработается достаточный коллективный иммунитет. Тем не менее, вероятный сценарий, по которому вирус займет свое место среди других ОРВИ и будет сосуществовать с людьми еще долгое время.

Накануне стало известно, что в РФ оштрафовали Википедию, а в США обязали госслужащих удалить Tik Tok.