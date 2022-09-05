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Евросоюз раскошелился еще на полмиллиона для Украины: кому и на что пойдут эти средства

Европейский Союз предоставит Украине новую денежную помощь

сегодня, 16:50
Автор:

Афанасьева Анна
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Евросоюз (ЕС) выделит 500 млн евро для решения жилищных вопросов внутренне перемещенных лиц. Об этом Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров сообщил на Правительственном портале.

Евросоюз раскошелился еще на полмиллиона для Украины: кому и на что пойдут эти средства

Европейский Союз предоставит Украине новую денежную помощь

Как отмечается, решение о предоставлении Украине дополнительных средств было принято сегодня в Брюсселе при непосредственном участии премьер-министра Украины.

Сам Денис Шмигаль отметил, что ЕС предоставит нашей стране пол млн евро для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, а также для поддержки малых фермерских хозяйств. Также он добавил, что еще 122 млн евро выделят на разного рода гранты.

Евросоюз раскошелился еще на полмиллиона для Украины: кому и на что пойдут эти средства - фото 2

В общем, Европейский Союз принял решение о предоставлении нашей стране 622 млн евро, а также подписал между Украиной и ЕС пять соглашений, сделав нас еще на шаг ближе к членству и победе над врагом в войне.

Так, вышеназванные соглашения, кроме финансовой поддержки, предусматривают участие нашего государства в программе ЕС "Цифровая Европа" (2021-2027) с бюджетом 7,5 млрд. евро, сотрудничестве в таможенной и налоговой сферах.

Евросоюз раскошелился еще на полмиллиона для Украины: кому и на что пойдут эти средства - фото 3

Отметим, что присоединение Украины к программе "Цифровая Европа" даст толчок активизации проектов в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и цифровых навыков.

Недавно "Комментарии" сообщали о том, что Европейский Союз выразил готовность полностью отказаться от поставок газа из страны-агрессора и активно наполняет свои топливные хранилища. В настоящее время запас в них достиг 80%, однако ситуация в странах-членах ЕС отличается. В ответ на это Россия пригрозила прекратить продажу "черного золота" странам, которые отважатся установить ценовое ограничение по энергоресурсам РФ.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-ta-ies-u-briusseli-pidpysaly-piat-spilnykh-uhod
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