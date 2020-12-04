Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации с Украиной: знаем причину

Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни, в том числе и политическую. Так, заседание Совета ассоциации Украина-Евросоюз, проведение которого было запланировано на 8 декабря, западные партнеры решили отложить. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источник в структурах Евросоюза.

Совет ассоциации с ЕС отложен на неизвестный срок

"Причину собеседник пояснил в желании провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции, когда обстоятельства позволят это сделать", — сказано в сообщении.

Отметим, что в планах сторон было провести встречу в онлайн, однако согласно правилам Евросоюза, такое заседание было бы неформальным, поскольку все официальные заседания должны проводится при реальном присутствии участников. Только в этом случае они могут принимать решения.

От Украины должен присутствовать премьер-министр, а Евросоюз представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности.

Как сообщалось ранее, Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Речь идет, в частности, о необходимости пересмотра квот на поставки украинских товаров в Евросоюз, большинство из которых уже не устраивают нашу страну. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", возможен ли пересмотр и на чём должна в таком случае настаивать Украина.

А тем временем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что в Европейском Союзе согласовали единую политику борьбы с пандемией. Об этом она заявила во время конференции глав государств стран ЕС.

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