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Евросоюз готовит очередной пакет санкций против Беларуси: подробности

Европейский союз начал подготовку нового пакета санкций

сегодня, 13:35
Автор:

Лиза Снисар

Европейский союз начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси. Это уже четвертый пакет ограничений, которые коснутся представителей правящего режима в стране. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Евросоюз готовит очередной пакет санкций против Беларуси: подробности

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

"Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси медленно стартовала", — проинформировал журналист.

По его словам, санкции будут введены против представителей полиции и служб безопасности. В то же время, скорее всего, под ограничения не попадут так называемые "кошельки" Лукашенко.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко назвал страну, которая, по его мнению, является самой безопасной в Европе. Такой страной оказалась Беларусь. По словам главы страны, в 2020 году государство обратило особое внимание на усиление безопасности. Однако это единственное исключение, когда Беларусь применяла силу и сопротивлялась. К тому же Лукашенко прокомментировал события, которые происходили в Беларуси весь этот период. Массовые протесты политик назвал провокацией, которой власть дала сопротивление.

Как ранее сообщали "Комментарии", астролог Влад Росс рассказал, какое будущее ожидает Александра Лукашенко. По словам специалиста, политический деятель сбежит со страны в наступившем году. Как утверждает астролог, он сумел предсказать Белорусскую революцию, и по словам Влада Росса, после победы протестующих Лукашенко сбежит на территорию Арабских Эмиратов. Влад Росс также отметил, что Александр Лукашенко не хочет бежать на территорию России, потому как там его может настигнуть та же участь, что и оппозиционера Алексея Навального и он может быть отравлен. 


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Источник: https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1369592011729276929
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