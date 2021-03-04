Евросоюз еще на год продлил санкции против Януковича

Европейский союз еще на год продлил санкции против беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из черного списка исключили двух человек, об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Отмечается, что сегодня, 4 марта, Совет ЕС принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, заморозку активов семи лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, которое повлекло ущерб украинским государственным фондам.

В документе отмечается, что санкции в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а два физических лица исключены из списка.

Отметим, что ранее сообщалось, что из санкционного списка исключили бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.



Напомним, что ранее Виктор Янукович сделал заявление по событиям на Майдане и назвал Революцию Достоинства "вооруженным переворотом". Экс-президент утверждает, что большинство украинцев знает, что в аннексии Крыма и войне на Донбассе виноват именно "Майдан, а точнее — его лидеры Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие". Об этом сообщили адвокаты экс-президента Украины.

До этого Янукович позвал прокуроров из ОГПУ и сотрудников Госбюро расследований приехать к нему в Ростов на Дону, чтобы прояснить вопросы по уголовным делам Майдана и государственной измене во время подписания харьковских соглашений 2010 года. Отметим, что ранее адвокаты Януковича обратились в ГБР и ОГПУ после публикации информации об объявлении подозрения Януковичу в государственной измене. Он призвал правоохранителей приехать к нему на территорию России, где Янукович получил "временное убежище".