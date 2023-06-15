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Европейский парламент осудил "теракт на Каховской ГЭС"

Евродепутаты осудили Россию за разрушение КГЭС и призвали ЕС поддерживать Украину до победы и восстановления, а НАТО - выполнить обязательства перед Украиной

сегодня, 16:49
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Автор:

Константин Куликов

Европейский парламент осудил "разрушение Россией плотины Каховской ГЭС, которое привело к обширному наводнению, экологической катастрофе и экоциду в Украине и представляет собой военное преступление". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Европейский парламент осудил "теракт на Каховской ГЭС"

Европарламент

"Плотина Каховской ГЭС была преднамеренно разрушена в ходе террористического акта 6 июня 2023 года, — сказано в резолюции, одобренной парламентом Европейского Союза в четверг, 15 июня. — В результате взрыва в плотине образовался массивный прорыв, и вода хлынула вниз по течению в сторону Херсона".


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Из 505 евродепутатов резолюцию поддержали 425 человек, против проголосовали 38, еще 42 воздержались. Европарламентарии призвали Еврокомиссию и страны Евросоюза предоставить всю помощь, необходимую в зоне затопления, в частности оборудование, питьевую воду и продовольствие, и поддержали расследование Международного уголовного суда по делу о разрушении плотины КГЭС.

Кроме того, депутаты ЕС подтвердили свое единство с Украиной и готовность поддерживать ее до восстановления полного контроля над границами и на протяжении всего процесса реконструкции.

Кроме того, европарламентарии поддержали будущее вступление Украины в НАТО и ЕС.

"Мир, принесенный победой Украины, должен быть закреплен путем интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО", — заявил Европарламент. Он призвал Совет ЕС и Еврокомиссию создать четкий план начала переговоров о присоединении страны к Евросоюзу и продолжать поддерживать Украину, чтобы эти переговоры могли начаться в 2023 году.

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