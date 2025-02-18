Европа и США совершают роковую ошибку: ничем хорошим это не кончится

Сейчас Европа и США совершают роковую историческую ошибку и ничем хорошим это не кончится. Переговоры с Россией, которые снова легитимизируют правителя РФ Владимира Путина и российскую агрессию — это не то, что нужно для мира. Такое мнение выразила бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает портал "Комментарии".

Трамп хочет вести переговоры и "замирить" Путина вместо того, чтобы реально остановить Россию. Коллаж: "Комментарии"ь а

По оценке Маляр, "мощные государства мира" могут сейчас объединиться и остановить Россию. У них есть ресурсы, а у Украины — подготовлена ​​армия.

"Но они грезят переговорами. С кем? Кого они легализуют и делают равным геополитическим игроком? Кровожадного диктатора и террориста номер 1 в мире. Который превращает в пепел мирные города и села соседнего государства", — пишет она.

Экс-замминистра обороны считает, что у Украины при такой позиции партнеров "выбора практически нет".

"Но то, что они делают сейчас, разрушит их "пузырь" тоже. Слабость демократии состоит в том, что она не может себя защищать. Она как растение в теплице. Если вынесешь на реальные природные условия – погибнет", — высказалась Маляр.

Также сообщалось, что Кремль собрал команду дипломатических "тяжеловесов" для переговоров с США и Украиной. В свою очередь, Зеленский 17 февраля подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что американский документ по украинским ресурсам не содержал никаких конкретных гарантий для Украины и обязательств со стороны США, поэтому не устроил его. Но в принципе, добавил президент, Украина заинтересована в инвестициях из Штатов.

Как писал портал "Комментарии", переговоры между США и Россией по завершению войны пока не начались, а Украина и Европа смогут присоединиться к ним на более позднем этапе, рассказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, после старта переговоров между США и Россией к ним на каком-либо этапе будут подключены представители Украины и Европы. Он отметил, что США и Россия должны обеспечить нормальное функционирование посольств в Москве и Вашингтоне для переговоров.



