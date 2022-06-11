Еврокомиссия готовит платформу восстановления Украины: главные тезисы выступления

В Киев прибыла с визитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и вместе с президентом Владимиром Зеленским 11 июня дала пресс-конференцию в столице.

Встреча фон дер Ляен и Зеленского, скриншот с видео

Президент в речи отметил, что сейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы, ведь россия хочет оставить ее расколотой и слабой. А агрессия в отношении Украины – это только первый этап.

"Позитивный ответ относительно статуса кандидата для Украины может стать положительным ответом на вопрос, есть ли будущее у европейского проекта. Украинский народ внес значительный вклад, чтобы в Европе можно было жить свободно. Мы доказали, что наши государственные институты устойчивы. Дали ответы на опросник и ждем на следующей неделе выводов Еврокомиссии по соблюдению Украиной копенгагенских критериев членства в ЕС", — подчеркнул глава государства.

Также он подчеркнул, что согласно опросам абсолютное большинство европейцев считают, что Украина является частью европейской семьи. По его словам, украинцы очень ожидают решения 22-24 июня Евросовета о предоставлении статуса нашему государству кандидата и понимают, что это только начало пути и его нужно пройти. Президент выразил благодарность главе Еврокомиссии за финансовую поддержку Украины, отмену пошлин для украинского экспорта, готовность работать над либерализацией в сфере транспортных перевозок и предложение о создании платформы восстановления и предоставлении нам еще 9 млн евро для этой цели.



"Мы работаем над платформой восстановления Украины. Страны-члены ЕС, финансовые международные институты и бизнес заинтересованы в этом. Мы хотим создать общее направление движения, иметь общую дорожную карту, чтобы помочь Украине подняться из руин. Этот процесс должна вести Украина, а у нас есть опыт, как управлять инвестициями в реформы. Мы хотим сделать Украину привлекательной для инвестиций и ведения бизнеса, это важные условия для дальнейших реформ. Мы удивлены тем, что у вас такая цифровизация на всех уровнях. Также мы видим, что значительная часть европейского законодательства имплементирована в Украине. Но надо усилить результаты, создать надлежащие условия для борьбы с коррупцией, условия для работы бизнеса. Мы высоко ценим усилия, которые прилагает Украина. Убеждена, что мы вместе сможем преодолеть эту войну, мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем ее", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, заключение комиссии будет готово к концу следующей недели.

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