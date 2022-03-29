logo

BTC/USD

47584.23

ETH/USD

3419.22

LTC/USD

129.31

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Эвакуация мирных жителей из Мариуполя: Путин выдвинул бесчеловечное требование
commentss НОВОСТИ Все новости

Эвакуация мирных жителей из Мариуполя: Путин выдвинул бесчеловечное требование

Оккупанты держат в заложниках мирных жителей Мариуполя

сегодня, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

По словам российского диктатора Владимира Путина, он обещает выпустить из города гражданское население, что стало заложником российских захватчиков при условии, что украинские военные, обороняющие Мариуполь, сдадут город.

Эвакуация мирных жителей из Мариуполя: Путин выдвинул бесчеловечное требование

Путин выдвинул ужасающее требование (фото из открытых источников)

Об этом он отметил во время разговора с французским главой Эммануэлем Макроном. Информируют об этом пропагандистские СМИ России.

Глава РФ, общаясь с французским президентом, назвал бесчеловечные требования для того, чтобы произошла эвакуация из города его мирных жителей. Он отметил, что позволит выпустить жителей города только при тех обстоятельствах, когда защитники города сдадутся и сложат оружие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что скандал с Красным Крестом из-за вывоза мариупольцев в страну-агрессор. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала скандал, возникший с международной организацией "Красный Крест". На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в Россию. Позже она была удалена, объяснила вице-премьер Ирина Верещук. Речь идет о 40 тысячах граждан, которых принудительно эвакуировали в РФ. Хотя Украина не согласовывала гуманитарные коридоры к стране-агрессору. По словам министерши, украинские власти возмущены деятельностью Красного Креста. Согласно нормам Женевской конвенции, гуманитарный коридор — это тот маршрут, который согласовали обе стороны и пришли к согласию в том, что прекращают огонь, а Красный Крест это засвидетельствовал. Однако при принудительном вывозе людей в Россию не был согласован этот маршрут с украинскими властями.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Tsaplienko/4746
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!