Эвакуация мирных жителей из Мариуполя: Путин выдвинул бесчеловечное требование

По словам российского диктатора Владимира Путина, он обещает выпустить из города гражданское население, что стало заложником российских захватчиков при условии, что украинские военные, обороняющие Мариуполь, сдадут город.

Путин выдвинул ужасающее требование (фото из открытых источников)

Об этом он отметил во время разговора с французским главой Эммануэлем Макроном. Информируют об этом пропагандистские СМИ России.

Глава РФ, общаясь с французским президентом, назвал бесчеловечные требования для того, чтобы произошла эвакуация из города его мирных жителей. Он отметил, что позволит выпустить жителей города только при тех обстоятельствах, когда защитники города сдадутся и сложат оружие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что скандал с Красным Крестом из-за вывоза мариупольцев в страну-агрессор. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала скандал, возникший с международной организацией "Красный Крест". На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в Россию. Позже она была удалена, объяснила вице-премьер Ирина Верещук. Речь идет о 40 тысячах граждан, которых принудительно эвакуировали в РФ. Хотя Украина не согласовывала гуманитарные коридоры к стране-агрессору. По словам министерши, украинские власти возмущены деятельностью Красного Креста. Согласно нормам Женевской конвенции, гуманитарный коридор — это тот маршрут, который согласовали обе стороны и пришли к согласию в том, что прекращают огонь, а Красный Крест это засвидетельствовал. Однако при принудительном вывозе людей в Россию не был согласован этот маршрут с украинскими властями.

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