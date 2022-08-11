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Это война не только Путина: Кулеба ответил Шольцу по поводу запрета для въезда россиян

Кулеба напомнил Шольцу, что реальные российские солдаты пытают и убивают украинцев

11 августа 2022, 23:43
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава дипломатического ведомства Украины ответил канцлеру Германии Олафу Шольцу, который исключает идею полного запрета на въезд россиянам в страны Евросоюза и скептически относится к ней. Он напомнил немецкому политику, что не только Путин пришел убивать и пытать людей на украинскую землю. Об этом Дмитрий Кулеба написал своему сообщению в Twitter.

Это война не только Путина: Кулеба ответил Шольцу по поводу запрета для въезда россиян

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

"Россияне преимущественно поддерживают войну, болеют за ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Не Путин, а реальные российские солдаты пришли из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", — говорится в сообщении.

Известно, что канцлер Германии Олаф Шольц скептически относится к идее прекращения выдачи шенгенских виз гражданам России . Политик заявил, что это война Путина, а значит, ему сложно согласиться с этой идеей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский призвал запретить въезд россиян . Владимир Зеленский, чтобы остановить аннексию территории Украины, призвал весь цивилизованный мир запретить въезд всем гражданам России. Об этом украинский президент заявил в интервью The Washington Post. Владимир Зеленский считает, что "важнейшие санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". Украинский президент заявил, что граждане России должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию". Однако с этой идеей согласны не все. Критики подобных мер аргументируют свою позицию тем, что такой запрет может сказаться даже на тех, кто покинул РФ, протестуя против действий российских властей. Но, по мнению президента Зеленского, это не имеет значения, а "все россияне... пусть едут в Россию".







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