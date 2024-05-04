"Это свидетельство отчаяния РФ": в Украине отреагировали на "розыск" Зеленского

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Марьян Ощановский
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что объявление Владимира Зеленского в розыск является свидетельством отчаяния России.
РФ объявила в розыск Зеленского. Фото из открытых источников
В министерстве также напомнили, что, в отличие от ничтожных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира.
Как известно, на сайте МВД России появилось сообщение о розыске президента Владимира Зеленского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".
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Ігор
сегодня, 19:49
Справа в тому, що історія знає тільки одного найбільш карикатурного персонажа - Гітлера. Корумпований Гугнявий вже зрівнявся з ним. Якщо осміювання і карикатурне знущання над Гитлером і, зараз, над Гугнявим хтось з losers назве відчаєм, то й добре. В будь-якому разі, цей термін також виконає роль визначника (класифікатора). Обидва стали Вироком для країни. Леніна Путина Сталіна - боялись/бояться - це інша різниця.