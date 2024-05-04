В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что объявление Владимира Зеленского в розыск является свидетельством отчаяния России.

РФ объявила в розыск Зеленского. Фото из открытых источников

"Российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания", — говорится в сообщении МИД.

В министерстве также напомнили, что, в отличие от ничтожных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира.

Как известно, на сайте МВД России появилось сообщение о розыске президента Владимира Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".