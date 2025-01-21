Это решение Трампа ведет к Третьей мировой: детали

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Николай Лисицын
Претензии президента Дональда Трампа к Панаме — плохой сигнал. Попытка США вернуть себе Панамский канал создаст хаос в мире. Об этом, как передает портал "Комментарии", в эфире телеканала Киев24 рассказал Игорь Айзенберг, профессор Манхеттенского университета.
Если Трамп будет отбирать канал у Панамы, то у Путина и Си появятся вопросы, почему они не могут претендовать на Крым и Тайвань. Фото: "Комментарии"
Эксперт предупредил, что неуважение к существующим границам ни к чему хорошему никогда не приводило. И претензии Трампа к Панаме и другим странам разрушают мировой порядок, подавая наглядный пример российскому правителю Владимиру Путину и лидеру КНР и Цзиньпину, что так можно.
У Айзенберга нет сомнений, что у США достаточно политических и военных ресурсов, чтобы заставить Панаму "вернуть" канал. Но тогда Китай решит, что может вернуть Тайвань, а Путин найдет оправдание своей агрессии, продолжит разрушать Украину, пойдет на страны Балтии и Грузию. В мире будет хаос, а хаос – это путь к третьей мировой войне, подчеркнул Айзенберг.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый президент США Дональд Трамп во время первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не упомянул об Украине. Он только сказал о том, что США попытаются окончить все войны. Позднее, во время подписания своих первых указов, президент США ответил на вопрос журналиста об Украине. Получив напоминание, что он обещал закончить войну за 24 часа после инаугурации, Трамп сказал, что прошла только половина суток и у него есть еще время, поэтому "посмотрим".
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