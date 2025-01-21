Это решение Трампа ведет к Третьей мировой: детали

Претензии президента Дональда Трампа к Панаме — плохой сигнал. Попытка США вернуть себе Панамский канал создаст хаос в мире. Об этом, как передает портал "Комментарии", в эфире телеканала Киев24 рассказал Игорь Айзенберг, профессор Манхеттенского университета.

Если Трамп будет отбирать канал у Панамы, то у Путина и Си появятся вопросы, почему они не могут претендовать на Крым и Тайвань. Фото: "Комментарии"

Эксперт предупредил, что неуважение к существующим границам ни к чему хорошему никогда не приводило. И претензии Трампа к Панаме и другим странам разрушают мировой порядок, подавая наглядный пример российскому правителю Владимиру Путину и лидеру КНР и Цзиньпину, что так можно.

У Айзенберга нет сомнений, что у США достаточно политических и военных ресурсов, чтобы заставить Панаму "вернуть" канал. Но тогда Китай решит, что может вернуть Тайвань, а Путин найдет оправдание своей агрессии, продолжит разрушать Украину, пойдет на страны Балтии и Грузию. В мире будет хаос, а хаос – это путь к третьей мировой войне, подчеркнул Айзенберг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый президент США Дональд Трамп во время первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не упомянул об Украине. Он только сказал о том, что США попытаются окончить все войны. Позднее, во время подписания своих первых указов, президент США ответил на вопрос журналиста об Украине. Получив напоминание, что он обещал закончить войну за 24 часа после инаугурации, Трамп сказал, что прошла только половина суток и у него есть еще время, поэтому "посмотрим".

Вне фокуса внимания Трампа на инаугурации осталась не только Украина. "Комментарии" писали, о каких еще важных темах президент США умолчал . В том числе за кадром остались территориальные претензии в отношении Канады и Гренландии. А вот вернуть Штатам Панамский канал лидер США пообещал публично. Как отмечало АР, с Панамой связан один из эпизодов (их было несколько) лжи Трампа в его инаугурационной речи.





Так, Трамп обвинил Китай в том, что страна "эксплуатирует Панамский канал", хотя на самом деле КНР не управляет каналом. Администрация канала также ответила на обвинения Трампа в несправедливом ценообразовании и подчеркнула, что правила одинаковы для всех. Трамп также заявил, что США якобы "потеряли 38 тысяч жизней" при строительстве Панамского канала. Однако The Guardian отметило, что официальное число погибших в ходе строительных работ — около 5600 человек и, хотя реальное число может быть выше, погибшие в основном были рабочими с островов Карибского бассейна, таких как Антигуа, Барбадос и Ямайка.