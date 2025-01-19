Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы избранный президент США Дональд Трамп поддержал Киев на поле боя, прежде чем начинать переговоры с Россией о прекращении войны. Преждевременные переговоры с правителем РФ Владимиром Путиным и принуждение Украины к переговорам с РФ до того, как ВСУ завладеют инициативой на фронте станут катастрофой. Об этом Киев предупредил команду Трампа, пишет портал "Комментарии" 19 января со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Украина предостерегла Трампа от слишком поспешных переговоров с Путиным. Фото: kremlin.ru

По словам помощников Зеленского, если не заставить Путина "почувствовать боль" перед переговорами, это придаст ему смелости, ослабит позиции Украины и также нанесет удар по репутации и интересам Запада. Банковую беспокоит, что соратники Трампа, в частности, Кит Келлог, уже поставили сроки, в течение которых мирное соглашение должно быть достигнуто. Если Трамп останется непреклонным и будет пытаться навязать быстрый мир, украинские чиновники признают, что вести переговоры придется с позиции, далекой от идеальной, что сыграет на руку Кремлю, пишет The Telegraph.

"Суть в том, что здесь нельзя принимать простых быстрых решений. Инициативу надо контролировать, ее нельзя отдавать России", — заявил журналистам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, команде Трампа удалось частично объяснить, что война России против Украины направлена ​​"не столько на захват украинской территории, сколько на перераспределение влияния", что вызывает определенный оптимизм в Киеве. Текущая ситуация на фронте оптимизма не вызывает, но, как отмечает The Telegraph, Украина сосредоточилась на дальнобойных ударах по объектам на территории РФ - нефтяным и военным предприятиям.

По словам Подоляка, эти удары значительно влияют на российскую экономику, которая является уязвимой стороной Кремля. Важно, чтобы Украина получила поддержку — это, по словам Подоляка, заставит Кремль начать переговоры по необходимости, а не по собственному выбору. Он настаивает на необходимости поддерживать такое давление, чтобы Украина могла вступить в переговоры с позиции силы.

"Только если Россия понесет потери, она будет готова вести содержательные переговоры", — заявил Подоляк.

Как отмечает The Telegraph, Россия в основном восстанавливает свои нефтяные объекты после ударов Украины, и только дополнительные поставки западных ракет и ужесточение санкций "заставят Путина пересмотреть планы".

Как писал портал "Комментарии", вторжение в Украину стало делом жизни для российского правителя Владимира Путина. Он хочет выжать максимум из ситуации, поэтому добиться от РФ уступок на переговорах будет сложно. Только в самом крайнем случае российский правитель согласится на прекращение огня по существующей линии разграничения и признает ее в качестве границы. Ведь такое признание означало бы, что его кампания, цель которой – отбросить НАТО к границам сорокалетней давности, захлебнулась, и глобальных целей РФ не достигла.

В 2024 году Россия неоднократно заявляла, что требует от ВСУ полностью выйти из четырех областей Украины - Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. Сейчас РФ не контролирует полностью ни один из этих регионов, но незаконно объявила их частью своей территории в существующих административных границах. Областной центр Запорожье россияне взять так и не смогли, а из Херсона, в который ВС РФ удалось зайти в первые месяцы войны, их в конце 2022 года выбили ВСУ.

Путин, тем не менее, настаивает на передаче России четырех областей полностью. Он указывал, что "новые территориальные реалии" должны быть учтены, и Россия пойдет на переговоры только при этом условии. С учетом того, что инициатива на фронте сейчас принадлежит РФ, у Москвы, как убеждены оккупанты, думают, нет нужды в корректировке такой позиции. Поэтому Кремль фактически отверг мирный план Трампа.