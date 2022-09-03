Эстония воспользуется опытом Украины и введет свою «Дию»

Украина и Эстония подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Подписание Меморандума Украины и Эстонии. Фото: Телеграм Минцифра

За три года в Украине удалось провести масштабную цифровизацию госуслуг. И опыт Эстонии в этом вопросе был использован одним из первых.

Как сообщает ведомство, благодаря эстонской поддержке было получено много важной информации и знаний, которые послужили основой для цифровой трансформации Украины.

Теперь лучшие цифровые практики будут использоваться для внедрения в Эстонии. Потому 2 сентября был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций между Минцифрой Украины и Министерством экономики и связи Эстонии.

"У Украины и Эстонии очень похожа архитектура цифрового государства. Поэтому большинство наших разработок и услуг будет легко адаптировано в этой стране. Одним из первых шагов – создать в Эстонии приложение на базе Действия за 4 месяца. Поможем эстонским коллегам внедрять юзер-френдли госуслуги и продолжаем вместе строить лучшие цифровые государства в мире", – сообщают в ведомстве.

Напомним, что у "Дии" в последнее время тоже появилось много обновлений. Последние из них были представлены в конце лета на брифинге главой Минцифры Михаилом Федоровым. Так, в "Дии" введен ряд новых документов и сервисов.

Теперь документы доступны латиницей: загранпаспорт, техпаспорт и водительское удостоверение. Кроме пенсионного удостоверения по возрасту, теперь будут доступны пенсионные для спецгрупп граждан, по которым нужно создать отдельный запрос. В "Дии" будут отображаться пенсионные удостоверения, выданные с 2014 года. Для владельцев пенсионного удостоверения старого образца нужно обновить документ, чтобы получить его в "Дии". Пенсионное, как и другие документы, будет иметь QR-код.

Также восстановлена ​​оплата штрафов, шеринг техпаспорта, цифровой вид на постоянное или временное проживание.

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