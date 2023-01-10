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Эстония первой в ЕС введет механизм конфискации российских активов

Эстония готовится ввести правовой механизм для конфискации российских активов уже в январе

сегодня, 12:54
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Автор:

Давиденко Евгения

Эстония станет первой страной Европейского Союза, которая попытается передать Украине замороженные российские активы. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".

Эстония первой в ЕС введет механизм конфискации российских активов

Фото: https://rus.err.ee/

По плану, нужная для конфискации активов России в пользу Украины правовая база будет создана в Эстонии до конца текущего месяца. Этому предшествовало решение эстонского правительства поручить ведомствам подготовить план конфискации этих активов.

Отмечается, что Таллин нацелен представить документ до того, как Европейская комиссия разработает единую договоренность относительно 300 миллиардов евро резервов российского центробанка, а также миллиардов замороженных активов подсанкционных физлиц. В эстонском ведомстве, которое занимается борьбой с отмыванием денег, подсчитали, что на российских счетах в Эстонии заморожено 20 миллионов евро.

В то же время Литва не будет принимать самостоятельное решение о передаче Украине активов России, а будет ждать решений на уровне Европейского Союза.

"Комментарии" ранее писали , что координатор санкционного проекта НАПК Дарья Софина рассказала, что замороженные частные активы рф в разных юрисдикциях — на 19 млрд евро в странах ЕС и 30 млрд долларов в США. Кроме того, правительство Канады начало процесс изъятия 26 млн долларов, принадлежащих подсанкционному Роману Абрамовичу. По ее словам, индивидуальные санкции преследуют цель повлиять на поведение лиц, причастных к агрессии россии в Украине.

В целом эксперты убеждены: санкции действуют на Россию, но их нужно усилить. Так, Министр финансов Сергей Марченко отмечает необходимость включения рф в черный список FATF — межправительственного органа, занимающегося внедрением мер и стандартов борьбы с отмыванием денег.






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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/01/10/695808/
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