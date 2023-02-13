Есть очевидные признаки того, что российская экономика переведена на военные рельсы – The Economist

Сейчас очевидно, что россия мобилизовала свою экономику для ведения войны в Украине. Оборонные предприятия работают 24 часа в сутки, в три смены. "Уралвагонзавод", главный российский производитель танков, привлек по меньшей мере 300 заключенных для выполнения своих новых заказов. Об этом пишет The Economist , передают "Комментарии".

Фото: pixabay





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Издание отмечает, что производство стали в России упало всего на 7% в 2022 году. Это гораздо меньше, чем ожидаемые 15%, которые прогнозировались исходя из распада автомобильной промышленности. Она сильно пострадала от санкций, ведь были прекращены поставки полупроводников.





Кремль явно хотел бы еще больше милитаризовать экономику, пишет The Economist. В прошлом октябре правительство создало новый совет, призванный координировать свою работу и промышленности.





“Но найти новые источники наличности станет гораздо сложнее. Вторжение Путина совпало с высокими ценами на углеводороды. За первые пять месяцев 2022 года такие поступления были в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Но более низкие мировые цены на нефть, а также прекращение экспорта газа на Запад и ограничение цены на нефть ударили по этому потоку доходов, хотя и не так сильно, как надеялся Запад”, — говорится в статье.





Уход Европы от российских углеводородов оставил пробел, который Кремль пытается компенсировать за счет дисконтных продаж на других рынках, таких как Турция, Индия и Китай (хотя есть доказательства того, что фактические скидки меньше, чем официально сообщается). После вступившего в силу 5 февраля ограничения цен на нефтепродукты, россия будет надеяться продать больше сырой нефти для компенсации.





"В любом случае, надежды России, что она все еще сможет получить 70 долларов за баррель своей нефти, цена, которая нужна правительству для сбалансирования бюджета, могут оказаться оптимистичными", — считают в The Economist.





Издание напоминает слова Путина, сказанные в декабре прошлого года, что ресурсы, доступные для вооруженных сил, "не будут ограничены". Это означает, что сокращать расходы намерены в других местах, например, на здравоохранение и образование.





“Сообщение о том, что Россия борется за свое выживание против посягательства Запада, стало мощным инструментом репрессий. Но это будет означать постоянно растущие требования Кремля к многострадальному народу России. "Они уже милитаризируют сознание людей, но это длительный процесс", – говорит бывший госслужащий. "Гитлеру понадобилось пять лет. Они только начинают", — заключает издание.





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