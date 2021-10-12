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Есть очередная дипломатическая победа Украины в войне с Россией, – нардеп Чернев

В НАТО хотят поддержать Украину по ее стремлению присоединиться к Альянсу

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства и парламенты стран Альянса поддержать усилия Украины по ускорению ее вступления в НАТО и приняла жесткую антироссийскую резолюцию. Все важные правки украинской делегации были учтены. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Егор Чернев.

Есть очередная дипломатическая победа Украины в войне с Россией, – нардеп Чернев

Парламентская ассамблея НАТО. Фото: delo.ua

"Как по мне, резолюция настолько жесткая, что, если перевести ее с дипломатического языка на человеческий, то Россия предстает в ней в качестве настоящей империи зла. В резолюции РФ признана непосредственной угрозой евроатлантической безопасности. Ее обвиняют в нарушении международного права, агрессии против соседей, дезинформации, политических убийствах, вмешательстве в выборы и внутренние дела других стран, гибридной войне против Запада, военных провокациях, использовании коррупции как инструмента в международной политике и других преступлениях", – отметил нардеп.

Он добавляет, поэтому для сдерживания России ПА НАТО призывает ввести против Москвы дополнительные санкции и использовать все возможные дипломатические и экономические рычаги. Никакого "бизнеса по-старому" с Россией быть не может – так решили делегаты. Поэтому в новой Стратегической концепции НАТО, по решению Ассамблеи, нужно учесть новые реалии и сосредоточиться на укреплении обороноспособности Альянса и сдерживании РФ. Окно для переговоров остается открытым только для случая, если Россия изменит свою политику и начнет соблюдать нормы международного права.

Егор Чернев подчеркивает, резолюции ПА НАТО хотя и не являются документами прямого действия, но учитываются в штаб-квартире Альянса и правительствами стран при принятии решений. Поэтому текущую сессию для нашей делегации в Парламентской ассамблее можно считать удачной. Это очередная дипломатическая победа Украины в войне с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" мнение Егора Чернева — коалиция, которая будет создана в Бундестаге, станет максимально антироссийской.



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Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/4585536578151755
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