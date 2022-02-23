Еще одно соседнее государство осудило агрессию России по отношению к Украине

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Козлова Альбіна
Представители группы межпарламентских связей Украины и Молдовы заявили о том, что власти их государства поддерживают украинцев и осуждают действия России в отношении украинских территорий. Об этом написал народный депутат Михаил Радуцкий в телеграмме.
Фото иллюстративное / istockphoto
Парламент Молдовы признал, что решение Госдумы России о самопровозглашенных псевдореспубликах "ЛДНР" на территориях Украины нарушает международное право и является актом агрессии.
Глава группы межпарламентских связей Оазу Нантой подчеркнул, что Россия показывает свои неоимперские амбиции, недопустимые в 2022 году. Также дипломат подчеркнул, что от Украины зависит и безопасность их государства, где тоже есть территории, которые оккупировала РФ.
Парламент Молдовы уже подготовил законопроект о борьбе с фейками в информационном пространстве, производимыми российскими СМИ. В ближайшее время документ будет одобрен и введен в действие. Планируется, что в марте молдавская делегация с главой их парламента прибудет в Украину для обсуждения дальнейшего сотрудничества на межпарламентском треке. Кроме того, в марте 2022 г. исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между странами.
Как сообщал портал "Комментарии", в посольстве Таиланда высказали свою позицию по действиям России и признанию ею псевдореспублик "ЛДНР".
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