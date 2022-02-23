Еще одно соседнее государство осудило агрессию России по отношению к Украине

Представители группы межпарламентских связей Украины и Молдовы заявили о том, что власти их государства поддерживают украинцев и осуждают действия России в отношении украинских территорий. Об этом написал народный депутат Михаил Радуцкий в телеграмме.

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Парламент Молдовы признал, что решение Госдумы России о самопровозглашенных псевдореспубликах "ЛДНР" на территориях Украины нарушает международное право и является актом агрессии.



"Последние решения России открыто нарушают международное право. Такой наглой попытки изменить международный правопорядок не было со времен Второй мировой войны. Большинство стран мира уже осудили агрессию России. Молдова присоединилась к международному фронту поддерживающему Украину", — написал политик.

Глава группы межпарламентских связей Оазу Нантой подчеркнул, что Россия показывает свои неоимперские амбиции, недопустимые в 2022 году. Также дипломат подчеркнул, что от Украины зависит и безопасность их государства, где тоже есть территории, которые оккупировала РФ.



Парламент Молдовы уже подготовил законопроект о борьбе с фейками в информационном пространстве, производимыми российскими СМИ. В ближайшее время документ будет одобрен и введен в действие. Планируется, что в марте молдавская делегация с главой их парламента прибудет в Украину для обсуждения дальнейшего сотрудничества на межпарламентском треке. Кроме того, в марте 2022 г. исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между странами.



Как сообщал портал "Комментарии", в посольстве Таиланда высказали свою позицию по действиям России и признанию ею псевдореспублик "ЛДНР".



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