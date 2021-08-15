Еще одна страна подтвердила участие в Крымской платформе

Канада подтвердила свое участие на саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа. Страну на мероприятии будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри. Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение пресс-службы Крымской платформы в Twitter.

Джордж Фьюри - фото из открытых источников

"Благодарим за высокий уровень и за реальную — не декоративную — поддержку нашей борьбы!", — сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Отмечается, что из-за возможных досрочных выборов парламента, присутствие представителей от Канады на саммите Крымской платформы было под вопросом. Спикер Сената является высшей политической должностью в стране во время избирательной компании и формирования нового правительства.

Напомним, что Крымской платформой называют международное мероприятие, конечная цель которого — деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. Крымскую платформу планируют провести накануне Дня Независимости Украины, 23 августа. Саммит хотят поделить на несколько блоков.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что так называемый вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что участники саммита "Крымская платформа" могут получить для себя массу проблем и неприятностей, а также столкнуться с "непредвиденными последствиями". Российский чиновник заявил, что саммит "Крымская платформа", который инициирует Киев, имеет своей целью поставить под сомнение территориальную целостность России, поэтому каждый, кто примет в нем участие, должен понимать для себя, какие последствия его могут ожидать.









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