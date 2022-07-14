Еще одна страна-изгой признала "ЛДНР": во что играет Россия, как может поступить Иран

Вслед за Сирией, признавшей так называемые "ДНР" и "ЛНР" в конце июня, это 13 июля сделала Северная Корея (КНДР). На что обратил внимание в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Похоже, не за горами признание псевдореспублик со стороны Ирана, куда вскоре с визитом собирается российский диктатор Владимир Путин. О чём говорят такие действия сторонников России?

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Бояться таких "признаний" не стоит

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев считает, что формируется некая "ось зла", состоящая из государств-изгоев.



"Они не желают жить по правилам цивилизованного человечества, являются изолированными от мира. Причем, по собственной вине. Что Северная Корея – это потомственная диктатура, что Сирия. Иран – это теократия с очень агрессивной внешней политикой. Теперь в этом "клубе" и Россия. И нет ничего удивительного в том, что они (пока без Ирана) признали террористические образования, созданные РФ на оккупированных территориях украинского Донбасса", – отмечает социолог.



По его словам, мы должны действовать дипломатически, политически. Украинский МИД, к примеру, уже заявил о расторжении дипотношений сперва с Сирией, а теперь и с Северной Кореей.

"Следует обращать на ситуацию внимание наших союзников. Которые, впрочем, сами видят – кто есть кто. При этом переоценивать и бояться таких "признаний" не стоит, – считает Павел Кутуев. – По сути, государства-изгои за чечевичную похлебку с российского стола заявляют о признании фейковых республик".



Позиция Ирана в разы независимее сирийской или северокорейской

По мнению политолога, социолога Владимира Воли, Северная Корея признала лднрию, потому что имеет некий должок перед РФ, некие договоренности с Кремлем.



"И КНДР, как и сирийский режим Асада, куда более зависима от России, чем тот же Иран, на такое признание на данное время не пошедший. Как наибольшая страна-изгой, с помощью такого признания Северная Корея еще и пытается продемонстрировать некую свою значимость", – поясняет политолог.



Он подчеркивает, что такое признание никоим образом не повлияет на статус т.н. "ДНР" и "ЛНР" в мире. Но зато северокорейская коммунистическая пропаганда будет преподносить это своим жителям как некий выдающийся удар по "злокозненным" США и Западу.



"Что до Ирана, то вопрос признания официальным Тегераном донбасских псевдореспублик остается открытым, – считает Владимир Воля. – Позиция этой страны в разы независимее сирийской или северокорейской. Иран имеет свою внешнюю политику, которая отличается высокой степенью разнонаправленности и маневренности. Иран играет сам за себя. Он не является сателлитом или союзником России. Хоть и имеет совпадение видения по отдельным вопросам. Полномасштабного союзничества с Россией, которое обязывало бы Иран признать т.н. "ДНР" и "ЛНР" не существует. Кстати, 2 марта, во время голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, требующую от РФ прекратить войну и вывести войска со всей международного признанной территории Украины, Иран воздержался. Как и Китай, как и Индия. То есть, сохранил нейтралитет".

Как сообщал портал, в РФ рассматривают два варианта, как действовать на фронте, в их числе и "жесты доброй воли".

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