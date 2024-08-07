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Еще одна страна будет учить украинских военных

Болгария присоединится к обучению украинских военных

7 августа 2024, 23:49
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Марьян Ощановский

Болгарские военнослужащие присоединятся к обучению Вооруженных сил Украины на территории стран-членов Североатлантического альянса в рамках программы "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучения для Украины".

Еще одна страна будет учить украинских военных

Болгария будет обучать бойцов ВСУ. Фото из открытых источников

"Принимая это решение, наша страна четко очерчивает свою приверженность поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и укреплению своей союзной солидарности с совместными усилиями по поддержке международного мира и безопасности", — говорится в заявлении правительства страны.

Как известно, в июле на саммите НАТО в Вашингтоне было объявлено о создании миссии Альянса, которая будет координировать военные поставки в Украину, обучение украинских солдат, взаимодействие в соответствии с долгосрочными двусторонними соглашениями о безопасности. Миссия получила название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучения для Украины" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine или NSATU). NSATU развернула свою деятельность на территории стран-членов НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно враг планировал наступление на Харьков — Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления с того направления, но затем враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что перебрасывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Однако, как говорит военный Александр Карпьюк, план наступления с этого направления до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении. По его словам, в Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать, что уже сделано.



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Источник: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/354193-balgarski-voennosluzheshti-shte-obuchavat-ukrainski-voenni-v-strani-ot-nato
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