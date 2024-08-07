Еще одна страна будет учить украинских военных

Болгарские военнослужащие присоединятся к обучению Вооруженных сил Украины на территории стран-членов Североатлантического альянса в рамках программы "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучения для Украины".

Болгария будет обучать бойцов ВСУ. Фото из открытых источников

"Принимая это решение, наша страна четко очерчивает свою приверженность поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и укреплению своей союзной солидарности с совместными усилиями по поддержке международного мира и безопасности", — говорится в заявлении правительства страны.

Как известно, в июле на саммите НАТО в Вашингтоне было объявлено о создании миссии Альянса, которая будет координировать военные поставки в Украину, обучение украинских солдат, взаимодействие в соответствии с долгосрочными двусторонними соглашениями о безопасности. Миссия получила название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучения для Украины" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine или NSATU). NSATU развернула свою деятельность на территории стран-членов НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно враг планировал наступление на Харьков — Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления с того направления, но затем враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что перебрасывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Однако, как говорит военный Александр Карпьюк, план наступления с этого направления до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении. По его словам, в Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать, что уже сделано.