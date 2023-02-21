"Еще один шаг Пу в политическую могилу", - Арестович о послании Путина

По мнению бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, президент России полностью оторвался от политической реальности и в своем послании не дал российскому обществу ни одного действенного совета по выходу из военно-политического кризиса. Об этом сообщают "Комментарии".

- Качество лидера определяется его способностью давать реальные, действенные ответы на существующие вызовы. А условием действенных ответов является способность давать верные оценки, для начала — признать реальность, как она есть. Путин в послании ФС изложил мифологическую картину мира, которая не решает ни одной реально стоящей через год большой войны перед РФ задачи, — уверен Арестович. - Даже задачи мотивации не решает, ибо наличие "…гей-браков" на Западе — плохое подспорье для того, чтобы подниматься из окопа на украинские пулеметы.

По мнению Арестовича, послание будет мессэджем, как российскому обществу, так и его элитам, о неспособности Путина решать проблемы России и россиян, а следовательно — отправной точкой к его замене на политическом Олимпе страны-агрессора.

"Утрата возможности реально отвечать = утрата лидерства. Еще один шаг Пу в политическую могилу. У него больше нет решений не только в политическом смысле, но и в цивилизационном, — пишет блогер в своем телеграмм-канале. - Попытка сыграть на консерватизме провалилась, потому, что настоящий консерватизм — это в высшей степени ценностная позиция, которая исключает борьбу ради золотых ершиков для унитаза в очередном дворце и такое "послание" не пройдёт ни для западных консерваторов, ни для восточных.

Арестович резюмирует: "В РФ политическая могила практически всегда означает физическую. Народ РФ не прощает царям проигранных войн. Элитам проигранная война не так страшна, страшно неадекватное руководство, которое не удержит Систему. До свидания, ВВХ. Точнее, прощайте. Думаю, это было последнее Ваше послание к ФС".

Напомним, что сегодня руководитель страны-агрессора выступил со своим посланием к Федеральному собранию. В нем Путин попытался представить свой взгляд на год войны в Украине. Он попытался объяснить, почему он напал на Украину и начал войну, также очень своеобразно заявил о желании прекратить войну.

Алексей Арестович раскритиковал Путина

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