ЕС введет дополнительные санкции против режима Лукашенко: какая отрасль пострадает

Министры иностранных дел Европейского Союза (ЕС) планируют усилить санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Таким образом в ЕС хотят наказать власть за репрессии, нарушение прав человека и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает The New York Times.

Санкции против правительства Беларуси. Фото: atlanticcouncil.org

Четвертый раунд санкций должен задеть важные секторы экономики Беларуси, включая банковское дело, нефтяную, табачную и калийную промышленности. Также запреты будут касаться не только лиц, причастных к репрессиям, но и организаций.

"Мы утвердим пакет новых санкций, которые представляют более широкий пакет", — сказал Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Он добавил, что более 80 частных лиц и организаций подпадут под запрет въезда в ЕС и замораживание активов.

Напомним, в ЕС ввели предыдущий раунд санкций после того, как Лукашенко заявил, что победил на президентских выборах, хотя многие называли их сфальсифицированными. Затем он подавлял массовые митинги.

Последний раунд санкций спровоцирован арестом журналиста Романа Протасевича, который занимал центральное место в освещении и координации прошлогодних протестов.

Издание "Комментарии" ранее писало, в чем именно власть Беларуси обвиняет Романа Протасевича, который был задержан 14 июня. Во время брифинга председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил, что журналиста обвиняют в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании социальной розни.

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